De una Honda de juguete a MotoGP: la emotiva carta de David Alonso

“La vida en ocasiones parece estar escrita por el guionista perfecto. ¿Quién me iba a decir a mí que aquel niño recién llegado al mundo de tan solo tres añitos, subido en aquella Honda de juguete con la cara llena de felicidad, se subiría 10 años después a una Honda real? Pero no a una Honda cualquiera, sino a la mejor Honda con la que puede soñar un piloto, la de MotoGP”.
Con estas emotivas palabras en sus redes sociales, David Alonso hizo oficial el cierre de una etapa dorada. El joven deportista confirmó su llegada a la categoría reina del motociclismo mundial (HRC) y se despidió del Aspar Team, la escudería que lo acogió durante casi una década en Moto3 y Moto2.
En su escrito, el piloto demostró una madurez y gratitud notables al plasmar los sentimientos de un sueño cumplido y la nostalgia de dejar a su familia deportiva:
“Ese niño que siempre persigue sus sueños ha sido siempre familiar y fiel a los suyos. Es aquí donde las emociones colisionan: entre la inmensa alegría de empezar una nueva etapa y la enorme tristeza de que, tras nueve años con el Aspar Team, el cuento llega a su fin. Pese a todo, hay una cosa que me consuela: tú puedes cambiar de categoría y de equipo, pero la familia siempre irá contigo (...). Gracias por formarme como piloto y, sobre todo, como persona. Hasta siempre, Aspar Team. Encantado de conoceros, HRC”.