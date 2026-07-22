De una Honda de juguete a MotoGP: la emotiva carta de David Alonso

“La vida en ocasiones parece estar escrita por el guionista perfecto. ¿Quién me iba a decir a mí que aquel niño recién llegado al mundo de tan solo tres añitos, subido en aquella Honda de juguete con la cara llena de felicidad, se subiría 10 años después a una Honda real? Pero no a una Honda cualquiera, sino a la mejor Honda con la que puede soñar un piloto, la de MotoGP”. Con estas emotivas palabras en sus redes sociales, David Alonso hizo oficial el cierre de una etapa dorada. El joven deportista confirmó su llegada a la categoría reina del motociclismo mundial (HRC) y se despidió del Aspar Team, la escudería que lo acogió durante casi una década en Moto3 y Moto2. En su escrito, el piloto demostró una madurez y gratitud notables al plasmar los sentimientos de un sueño cumplido y la nostalgia de dejar a su familia deportiva: “Ese niño que siempre persigue sus sueños ha sido siempre familiar y fiel a los suyos. Es aquí donde las emociones colisionan: entre la inmensa alegría de empezar una nueva etapa y la enorme tristeza de que, tras nueve años con el Aspar Team, el cuento llega a su fin. Pese a todo, hay una cosa que me consuela: tú puedes cambiar de categoría y de equipo, pero la familia siempre irá contigo (...). Gracias por formarme como piloto y, sobre todo, como persona. Hasta siempre, Aspar Team. Encantado de conoceros, HRC”.

Sensibilidad y velocidad

La fluidez de su escrito no es casualidad. Más allá de su faceta sobre el asfalto a puro gas, el piloto cafetero destaca por un notable perfil intelectual. Antes de cumplir los 18 años ya dominaba el inglés con la fluidez que exige el entorno global del motociclismo y, en una entrevista concedida al diario Mundo Deportivo, reveló que uno de sus pasatiempos favoritos es la escritura. Esa misma sensibilidad le ha permitido canalizar la presión dentro y fuera de la pista. Esa fortaleza mental quedó demostrada tras coronarse campeón dominante de Moto3 en 2024 con el Aspar Team. Alonso supo sortear las exigencias de la categoría intermedia (Moto2), corriendo incluso con un hombro lesionado, hasta lograr la victoria en el mítico circuito de Assen, en Países Bajos, donde hizo sonar el himno de Colombia en la catedral del motociclismo.

El amor por la tierra de su madre

Aunque nació el 25 de abril de 2006 en Madrid, España, el amor por sus raíces colombianas pudo más a la hora de elegir a qué país representar. Su madre, Sandra Gómez, es una santandereana oriunda de Bucaramanga que emigró a suelo ibérico en busca de un mejor futuro; mientras que a su padre, el español Agustín Alonso, le heredó la pasión por los motores. A sus 20 años, la carrera de David es la de un ganador nato. Desde los 13 años viene cosechando títulos como la European Talent Cup y la Red Bull Rookies Cup, dominando distintas competencias en Europa antes de su consagración internacional. Actualmente, a Alonso le quedan 11 carreras en Moto2 para seguir dándole alegrías al Aspar Team. Junto a su compañero Dani Holgado, busca meter a la escudería en el podio final del Mundial, donde hoy se ubica cuarto en la tabla general con 116 puntos.

Colombia, a la élite de MotoGP

El salto de David Alonso a MotoGP marca el regreso del país a la máxima categoría del motociclismo tras ocho años de ausencia. “El año entrante todos tendrán un desarrollo nuevo en MotoGP. Sin duda es la mejor noticia del deporte colombiano en mucho tiempo”, destacó Rubiel Beltrán, especialista en deporte de motor y conductor del programa Más Velocidad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El país no tenía representación en la categoría reina desde el paso de Yonny Hernández, quien disputó cinco temporadas entre 2012 y 2016 (permaneciendo en el circuito hasta 2018). El pionero de esta historia fue el antioqueño Martín Cárdenas, quien compitió en 250 cc entre 2005 y 2006 antes de destacar en el campeonato AMA en Estados Unidos. Ahora, David Alonso toma el testigo para escribir el capítulo más glorioso del motociclismo colombiano. Lea también: Un bache dejó a David Alonso sin podio en el GP de Alemania de Moto2