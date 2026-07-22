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Documental sobre Luis Alberto Álvarez se verá de nuevo a treinta años de su muerte

Sacerdote y crítico de cine, Luis Alberto Álvarez fue una de las figuras principales de la cultura de Medellín de los años ochenta y noventa. El documental, estrenado inicialmente en 2012, se verá este 23 de julio en Cineprox de Las Américas.

  • Luis Alberto Álvarez fue uno de los referentes de la crítica de cine en Colombia. Foto: EL COLOMBIANO.
    Luis Alberto Álvarez fue uno de los referentes de la crítica de cine en Colombia. Foto: EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 23 minutos
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Treinta años después de la muerte del crítico de cine, sacerdote claretiano y promotor cultural Luis Alberto Álvarez Córdoba, instituciones y personas cercanas a su legado realizarán un homenaje para recordar su aporte al cine, la música y la formación cultural en Colombia.

Siga leyendo: Amores secretos de Luis Alberto

El encuentro se llevará a cabo este jueves 23 de julio de 2026, entre las 4:30 p. m. y las 7:00 p. m., en la sala 3 de Cinemas Cineprox Las Américas, en Medellín. La programación incluye la proyección del documental Luis Alberto Álvarez. Un espectador intensivo, dirigido por Ronal Castañeda, además de una charla sobre su legado y un espacio para recordar su trayectoria.

Luis Alberto Álvarez falleció el 23 de mayo de 1996, cuando ejercía la crítica de cine, la investigación y divulgación cultural. En ese momento publicaba desde hacía casi dos décadas sus textos sobre cine en EL COLOMBIANO, reunidos bajo el título de Páginas de cine. También dirigía la revista Kinetoscopio, fundada en 1990 junto con Paul Bardwell, entonces director del Centro Colombo Americano de Medellín. Para la fecha de su fallecimiento, la publicación alcanzaba su edición número 36 y era un referente para la cinefilia en el país.

Semanas antes de su fallecimiento, el 12 de marzo de 1996, la Universidad de Antioquia le otorgó el título Honoris Causa de Comunicador Social–Periodista, en reconocimiento a su trayectoria de crítico y formador.

Su muerte dejó pendientes varios compromisos académicos y culturales, entre ellos participaciones en festivales de cine y un ciclo de conferencias en Berlín. También concluyeron sus espacios radiales dedicados a la crítica cinematográfica, la música, la historia de la ópera y las audiciones comentadas de las obras de Wolfgang Amadeus Mozart, además de las tertulias sobre cine, ópera y gastronomía italiana que lideraba en Medellín.

Tras su fallecimiento, diferentes instituciones impulsaron iniciativas para preservar su trabajo. La Universidad de Antioquia bautizó con su nombre uno de sus auditorios y conserva en las colecciones especiales de la Biblioteca Central su biblioteca personal, integrada por libros, revistas, videos y material sonoro. La emisora de la institución también mantiene parte de su archivo musical.

La memoria de Luis Alberto Álvarez tiene un lugar especial en la Casa Museo LAAC, ubicada en el barrio Calasanz, donde se conservan muebles, fotografías, afiches, vestuario, libros, equipos de imagen y sonido, además de otros objetos personales. El espacio realiza actividades relacionadas con cineclubismo, promoción de lectura y gestión cultural.

Lea aquí: Jorge Zapata, el artista que retrata la pobreza, los bares, los borrachos y la prostitución de Medellín

La influencia de Álvarez también ha sido recogida en otras obras, entre ellas la novela Salvo mi corazón, todo está bien, de Héctor Abad Faciolince, y la Cátedra de Cine Luis Alberto Álvarez, de la Universidad Nacional, iniciativas que han contribuido a mantener vigente su pensamiento.

Biografía del crítico

“Luis Alberto Álvarez Fue docente de cine de varias universidades, realizó muchos seminarios de historia del cine, apreciación cinematográfica y apreciación musical en el Centro Colombo Americano de Medellín; en el Instituto de Integración Cultural, Recinto Quirama; en la Universidad Nacional de Medellín, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de Medellín, en el Instituto Goethe, de Bogotá y Medellín; en la Academia Cultural Yuruparí de Medellín y en el Banco de la República”, se lee en la página de ProImágenes.

Preguntas y respuestas

¿Dónde y a qué hora será el homenaje a Luis Alberto Álvarez en Medellín?
El homenaje se realizará el jueves 23 de julio de 2026, entre las 4:30 p. m. y las 7:00 p. m., en la sala 3 de Cinemas Cineprox Las Américas, en Medellín. La programación incluye la proyección del documental Luis Alberto Álvarez. Un espectador intensivo, una charla sobre su legado y un espacio de memoria.
¿Quién fue Luis Alberto Álvarez y por qué es considerado una figura clave del cine en Colombia?
Luis Alberto Álvarez fue crítico de cine, sacerdote claretiano, docente e investigador cultural. Durante casi dos décadas publicó sus análisis cinematográficos en EL COLOMBIANO, dirigió la revista Kinetoscopio y formó a varias generaciones mediante cursos, seminarios, programas radiales y cineclubes.
¿Qué es la Casa Museo LAAC y qué se puede encontrar allí?
La Casa Museo LAAC es un espacio ubicado en el barrio Calasanz de Medellín dedicado a preservar la memoria de Luis Alberto Álvarez. Allí se conservan muebles, fotografías, afiches, libros, equipos de imagen y sonido, vestuario y otros objetos personales relacionados con su vida y obra.
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