¡Histórico! David Alonso logra su primer triunfo en Moto2; así fue su victoria en el GP de Hungría

Por primera vez la bandera de Colombia se iza en lo más alto del podio de la categoría Moto2 del motociclismo. El piloto David Alonso logró su primer triunfo de la categoría en el Gran Premio de Hungría.

Su victoria llegó tras una vibrante carrera en donde logró sobreponerse a los pilotos Diogo Moreira y Manuel González quienes fortalecieron la persecución buscando el primer puesto. Tan sólo un segundo separó al colombiano de sus dos perseguidores sobre la línea de meta.

Lea también: Video | Impresionante salto del medallista olímpico Luc Ackermann entre dos carros en movimiento

Este triunfo era lo más esperado por Alonso, quien luego de ser campeón del Moto3 el año pasado, se estrenaba en este 2025 en el Moto2, una categoría mayor que lo acerca a la gran carpa del motociclismo.