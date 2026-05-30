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La exigencia física le pasó factura a David Alonso en Italia que correrá este domingo, ¿cómo y dónde ver la carrera?

El piloto del Aspar Team, el colomboespañol David Alonso fue de más a menos en las clasificatorias del GP de Italia en Mugello.

  • David Alonso es quinto en el Mundial de Moto2. FOTO: X ASPARTEAM
    David Alonso es quinto en el Mundial de Moto2. FOTO: X ASPARTEAM
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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David Alonso quedó noveno en la clasificación para la carrera del Mundial de Moto2 del próximo domingo 31 de mayo en Mugello, Florencia, Italia. Aunque este Gran Premio será el séptimo de la temporada, es el sexto en el que puede competir el colomboespañol, ya que no pudo puntuar en el primero del año celebrado en Tailandia.

El corredor de raíces cafeteras marcó un tiempo de “1m49s336”, el noveno mejor resultado registrado en la qualy. Alonso logró la octava vuelta más rápida en los entrenamientos libres del pasado viernes 29 de mayo, razón que generó expectativa de cara a la clasificación; sin embargo, tendrá que conformarse con salir en la tercera bandeja.

Lo positivo para Alonso es su capacidad de rehacerse en carrera, así lo ha hecho siempre. Incluso en el campeonato que ganó en Moto3 2024, el nacido en Madrid tuvo que remontar los domingos. También se destaca que, a pesar de sus dolencias en el hombro derecho, David pudo correr con tranquilidad en Brembo, un circuito exigente desde el aspecto físico a más no poder.

Quien marchará primero en Mugello será el líder de la competición, Manuel González, también conocido como “Manugas”. La carrera de Moto2 en el GP de Italia será este domingo 31 de mayo a las 5:15 a.m., hora colombiana con transmisión de ESPN4 y Disney+.

Velocidad récord y una apasionante sprint en MotoGP

Tras el accidentado premio de Cataluña, la MotoGP arribó a tierras italianas, lugar de nacimiento de uno de sus máximos exponentes: Valentino Rossi. En la madrugada colombiana, ocurrió un nuevo récord en la categoría reina del motociclismo cuando Jorge Martín con su Aprilia marcó la velocidad más alta en la historia de MotoGP: 386,6 km/h (229 mph).

El director de Aprilia Racing, Fabiano Sterlacchini, afirmó en los pits: “Era uno de los objetivos que teníamos. Es súper emocionante alcanzar la mayor velocidad jamás registrada; es gracias al trabajo de todos en Aprilia en términos de perfección aerodinámica y rendimiento del motor, y todo es un trabajo sinérgico de todos los aspectos de la moto”.

La carrera de MotoGP en Italia tendrá a Raúl Fernández como primero en la grilla tras ganar la sprint. El regreso de Marc Márquez es lo más llamativo para la competencia de este domingo 31 de mayo desde las 7:00 a.m., hora colombiana. Transmite ESPN4 y Disney+.

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