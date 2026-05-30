Egan Bernal selló su regreso al top-10 del Giro, que coronará el triplete histórico de Vingegaard

Jonas Vingegaard /Visma) es el virtual campeón del Giro de Italia. De manera categórica, bastante superior al resto de corredores, el danés hizo la diferencia en la edición 109 de la corsa rosa que tendrá este domingo su paseo de la victoria con 131 kilómetros en Roma, donde los colombianos Egan Bernal y Éiner Rubio cerrarán una prueba inolvidable, que los llena de confianza y motivación para próximas carreras.

De menos a más en cuanto a rendimiento, Vingegaard, de 29 años de edad, evidenció fuerza, técnica y tuvo en el equipo Visma compañeros de equipo para sellar su primer Giro, por lo que se convertirá en el octavo corredor en la historia en ganar las tres Grandes Vueltas del pedalismo (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España), entrenando en el selecto grupo que integran el belga Eddy Merckx (el único en ganarlas todas el mismo año), los franceses Bernard Hinault y Jacques Anquetil, el español Alberto Contador, los italianos Felice Gimondi y Vincenzo Nibali y el británico Chris Froome.

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Jonas, que de entrada crea expectativa de cara al Tour galo que se inicia el 4 de julio, marcó diferencia en todas las etapas de montaña, ganando cinco, la última de ellas este sábado, la 20 del actual recorrido, de 200 kilómetros entre Gemona del Friuli y Piancavallo.

“Me gusta ganar, lograr el número de victorias que venga, y por ese salimos decididos este sábado para lograrlo, y más en la montaña. Apostamos por ello y lo logramos. Esto nos da mayor tranquilidad y alegría para afrontar el día final, donde solo quedará disfrutar camino a Roma”, comentó Vingegaard al término de la etapa, tras la que alcanzó, con un tiempo de 5 horas, 3 minutos y 55 segundos, su triunfo 53 como profesional.