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Egan Bernal selló su regreso al top-10 del Giro, que coronará el triplete histórico de Vingegaard

De tres colombianos, dos de ellos, Egan Bernal y Éiner Rubio, terminarán este domingo la carrera en Roma. Santiago Buitrago se retiró en la segunda fracción tras accidentarse.

  • Egan Bernal fue determinante para que su compañero Arensman terminara en el top-5 del Giro. FOTO X-Netcompany INEOS

    Egan Bernal fue determinante para que su compañero Arensman terminara en el top-5 del Giro. FOTO X-

    Netcompany INEOS

  • Jonas Vingegaard dominó a placer el Giro, en el que este sábado logró su quinta victoria en la presente edición. FOTO X-GIRO
    Jonas Vingegaard dominó a placer el Giro, en el que este sábado logró su quinta victoria en la presente edición. FOTO X-GIRO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Jonas Vingegaard /Visma) es el virtual campeón del Giro de Italia. De manera categórica, bastante superior al resto de corredores, el danés hizo la diferencia en la edición 109 de la corsa rosa que tendrá este domingo su paseo de la victoria con 131 kilómetros en Roma, donde los colombianos Egan Bernal y Éiner Rubio cerrarán una prueba inolvidable, que los llena de confianza y motivación para próximas carreras.

De menos a más en cuanto a rendimiento, Vingegaard, de 29 años de edad, evidenció fuerza, técnica y tuvo en el equipo Visma compañeros de equipo para sellar su primer Giro, por lo que se convertirá en el octavo corredor en la historia en ganar las tres Grandes Vueltas del pedalismo (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España), entrenando en el selecto grupo que integran el belga Eddy Merckx (el único en ganarlas todas el mismo año), los franceses Bernard Hinault y Jacques Anquetil, el español Alberto Contador, los italianos Felice Gimondi y Vincenzo Nibali y el británico Chris Froome.

Lea: Éiner Rubio estuvo cerca del triunfo en la etapa reina del Giro de Italia; Sepp Kuss se quedó con la victoria

Jonas, que de entrada crea expectativa de cara al Tour galo que se inicia el 4 de julio, marcó diferencia en todas las etapas de montaña, ganando cinco, la última de ellas este sábado, la 20 del actual recorrido, de 200 kilómetros entre Gemona del Friuli y Piancavallo.

“Me gusta ganar, lograr el número de victorias que venga, y por ese salimos decididos este sábado para lograrlo, y más en la montaña. Apostamos por ello y lo logramos. Esto nos da mayor tranquilidad y alegría para afrontar el día final, donde solo quedará disfrutar camino a Roma”, comentó Vingegaard al término de la etapa, tras la que alcanzó, con un tiempo de 5 horas, 3 minutos y 55 segundos, su triunfo 53 como profesional.

Egan sigue entre los mejores

En el exigente trayecto de este sábado, con 3.750 metros de desnivel acumulado y como gran novedad el doble paso por el exigente muro de Piancavallo, una subida, de 14,5 kilómetros al 7,8 %, presenta un inicio brutal con 6,5 kilómetros al 9,4 % de pendiente media, Bernal se convirtió en el salvavidas del neerlandés Thymen Arensman (Netcompany INEOS).

Egan marcó el ritmo, le brindó hidratación y lo llevó hasta la parte final para que su compañero no perdiera la cuarta posición de la clasificación general.

Jonas Vingegaard dominó a placer el Giro, en el que este sábado logró su quinta victoria en la presente edición. FOTO X-GIRO
Jonas Vingegaard dominó a placer el Giro, en el que este sábado logró su quinta victoria en la presente edición. FOTO X-GIRO

La recompensa para el colombiano fue doble porque tras arribar séptimo también defendió su lugar en la tabla y terminará décimo en la competencia, a 12.54 minutos de Vingegaard.

El podio, entre tanto, lo completarán el austriaco Felix Gall (Decathlon), a 5.22, y el australiano Jai Hindley (Red Bull), a 6.25. Arensman terminó cuarto a 7.02.

A su vez, el boyacense Éiner Rubio (Movistar), que por seis días estuvo en el grupo de fugados buscando triunfo de etapa, finalizará 23°, a 1:04.26.

Este domingo, en Roma, se bajará el telón del Giro, en el que Vingegaard confirmó su condición de favorito número uno, un triunfo que lo motiva para luchar por su tercer Tour ante la gran maravilla de este deporte: el esloveno Tadej Pogacar. Mientras que Bernal y Éiner, con valentía y fortaleza, demostraron que el ciclismo colombiano sigue vigente en las grandes, capaces de reinventarse ante la adversidad y de batallar codo a codo frente a las nuevas leyendas del pelotón internacional.

Clasificaciones Giro de Italia

20ª, Gemona del Friuli-Piancavallo, 200 km

1. Jonas Vingegaard 5:03.55

2. Felix Gall a 1.15

3. Jai Hindley m.t.

4. Derek Gee m.t.

5. Thymen Arensman a 1.19

6. Egan Bernal a 1.25

16. Éiner Rubio a 4.00

Clasificación general

1. J. Vingegaard 80:17.01

2. Felix Gall a 5.22

3. Jai Hindley a 6.25

4. T. Arensman a 7.02

5. Derek Gee a 7.56

10. Egan Bernal a 12.54

20. Éiner Rubio a 1:04.26

Siga leyendo: El rol de Egan Bernal de cara a la semana final del Giro: gregario de lujo para Arensman

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