Aparatoso accidente de Álex Márquez en MotoGP Cataluña; varios pilotos caídos en una carrera para el olvido

La séptima válida del Mundial de MotoGP prometía mucho en la disputa entre Pedro Acosta, Joan Mir, Marco Bezzecchi y Di Giannantonio. En la sprint, qualys y entrenamientos, se dejaron entrever los problemas que se podrían presentar en el día de carrera, principalmente con el poco grip que hay en Cataluña en comparación con los demás circuitos.
Dos banderas rojas, algo pocas veces visto, demostró la peligrosidad que está presente siempre en este deporte.
Con normalidad empezaron los primeros 10 giros de 24 del Gran Premio de MotoGP en Cataluña. Algunos pilotos mostraron inestabilidad por sectores, pero no fue hasta la vuelta número 12 cuando ocurrió el espantoso accidente de Álex Márquez.
La Ducati del piloto del Gresini Racing impactó contra la KTM de Pedro Acosta. La imagen fue grotesca. Márquez voló por el aire tras esquivar el muro de protección después del roce con su compatriota.
La KTM RC 16 de Pedro Acosta perdió potencia y se desintegró su parte trasera de golpe, Márquez no pudo reaccionar y eso ocasionó el accidente. La moto de Álex Márquez se desintegró casi en su totalidad, y las piezas que volaron impactaron a Fabio Di Giannantonio, haciéndole caer de isofacto al italiano del VR46.