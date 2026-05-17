Aparatoso accidente de Álex Márquez en MotoGP Cataluña; varios pilotos caídos en una carrera para el olvido

La séptima válida del Mundial de MotoGP prometía mucho en la disputa entre Pedro Acosta, Joan Mir, Marco Bezzecchi y Di Giannantonio. En la sprint, qualys y entrenamientos, se dejaron entrever los problemas que se podrían presentar en el día de carrera, principalmente con el poco grip que hay en Cataluña en comparación con los demás circuitos. Dos banderas rojas, algo pocas veces visto, demostró la peligrosidad que está presente siempre en este deporte. Con normalidad empezaron los primeros 10 giros de 24 del Gran Premio de MotoGP en Cataluña. Algunos pilotos mostraron inestabilidad por sectores, pero no fue hasta la vuelta número 12 cuando ocurrió el espantoso accidente de Álex Márquez. La Ducati del piloto del Gresini Racing impactó contra la KTM de Pedro Acosta. La imagen fue grotesca. Márquez voló por el aire tras esquivar el muro de protección después del roce con su compatriota. La KTM RC 16 de Pedro Acosta perdió potencia y se desintegró su parte trasera de golpe, Márquez no pudo reaccionar y eso ocasionó el accidente. La moto de Álex Márquez se desintegró casi en su totalidad, y las piezas que volaron impactaron a Fabio Di Giannantonio, haciéndole caer de isofacto al italiano del VR46.

Tras el percance, se sacó la bandera roja que detuvo la carrera en primera instancia. Álex Márquez estuvo más de 20 minutos tendido, el primer reporte médico dijo que el hermano de Marc “estaba consciente”. Posterior a los primeros auxilios, el piloto de Gresini fue trasladado al Hospital General de Cataluña. Roser Alentá, madre del piloto, dijo a los medios que “toda está Ok”.

Nueva carrera, otro inoportuno suceso

Desde la dirección deportiva se determinó que se corría de nuevo, esto debido a que no se completó la tercera cuarta parte de la carrera, por reglamentación, se debió reanudar, esta vez, a 13 giros. Segundos después de reiniciada la carrera, el piloto francés de Castrol Honda, Johan Zarco, chocó a otra moto Honda, la de Luca Marini. En efecto dominó, cayó también el corredor de Ducati, Francesco “Pecco” Bagnaia. Nuevamente se hizo presente la bandera roja.

Bagnaia y Marini salieron por sus propios medios; Zarco quedó tendido junto a la moto de Pecco. Otra escena difícil de digerir para los fanáticos del motociclismo de élite. Rápidamente, Zarco fue atendido por el personal médico y trasladado también al Hospital General de Cataluña, el mismo protocolo que con Márquez. El estado del francés es estable, consciente y sin riesgo alguno. Lea también: David Alonso superó siete puestos en Cataluña, tras magnífica estrategia en Moto2

Di Giannantonio ganó y culminó el martirio

Como no se pudo correr ni una vuelta entera, la dirección deportiva nuevamente dio luz verde al reinicio de la competición, esta vez sin Joan Zarco. Pedro Acosta y Jorge Martín lideraron en los primeros giros hasta que el segundo recibió fuego amigo por parte de Raúl Fernández y cayó al asfalto. La sexta ida al suelo del día la marcó Jorge Martín. Ante este escenario, Fabio Di Giannantonio aceleró hacia Pedro Acosta. El del VR46 superó al de KTM a falta de 3 giros, sin embargo, el italiano quedó completamente solo tras la última curva en la vuelta final por la séptima caída de la jornada, la cual protagonizó Pedro Acosta. “Diggia” ganó su primer carrera del año en MotoGP. Joan Mir y Fermín Aldeguer completaron el podio.