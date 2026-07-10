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“Es capaz de todo”: entrenador de David Alonso lo elogia en el inicio del GP de Alemania, donde marcó el tercer mejor tiempo en libres

En el inicio del Gran Premio de Alemania de Moto2, el piloto colombiano David Alonso demostró su capacidad en los entrenamientos libres de Sachsenring, lo que hizo que su manager de equipo, Nico Terol, se llenara en elogios hacia él.

  • David Alonso es cuarto en el Mundial de Moto2 con 116 puntos. FOTO: X AsparTeam
    David Alonso es cuarto en el Mundial de Moto2 con 116 puntos. FOTO: X AsparTeam
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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Ya se corre el Gran Premio de Alemania de MotoGP, Moto2 y Moto3. En la categoría intermedia está David Alonso, piloto nacido en Madrid, España, pero de madre colombiana, razón por la cual representa al país cafetero. “El Parce” se demoró en demostrar su capacidad ganadora, la cual fue constante con sus buenas participaciones en Moto3, pero nunca estuvo marcando tendencia, hasta ahora, en Moto2.

Durante las primeras salidas a pista en el país teutón, el motorista número 80 del CF Aspar Team, marcó la tercera calificación en los entrenamientos libres de este viernes 10 de julio. El colomboespañol registró 1m22s475, quedando a 215 milésimas de Izán Guevara, quien liderará la Qualy 2 de arranque en el circuito de Sachsenring.

Hace un par de semanas, específicamente el pasado domingo 28 de junio, el veloz corredor criollo se hizo con su primera corona en la temporada 2026 de la categoría que lidera Manuel González “Manu Gas”, razón por la cual, la expectativa en un trazado similar al de Assen, la catedral de Países Bajos que escuchó entonar el himno de Colombia gracias a la maniobra de adelanto de Alonso contra el mismo González en la última curva.

Los pequeños detalles pueden dar y quitar mucho en la élite del motociclismo y David es consciente de eso. Si bien partirá este sábado como uno de los favoritos, la confianza no tiene que ser síntoma de relajación, pues mucho le costó llegar al nivel que al fin puede mostrar, sumando dos poles al hilo (Brno y Assen), lo que brinda argumentos para creer que se puede meter en la seria pelea por el título del campeonato mundial que lidera Manugas a 69,5 puntos de Alonso, quien se ubica en la cuarta posición con 116 puntos tras los 25 sumados en tierras neerlandesas.

Habló el manager de Aspar Team sobre Alonso: esto dijo

Nico Terol, excampeón mundial en la categoría 125 cc en 2011 y actual manager del equipo Aspar Team, mencionó en charla con el Diario AS lo positivo que es el año para la escudería, destacando principalmente a David Alonso como la bandera del equipo español. “Primero tener pilotos top, ganadores, con hambre. Luego, saber educarlos. Y por la parte de equipo, tener lo mejor. Cuando tienes todas las patas al máximo nivel, tienes muchas posibilidades de éxito”, puntualizó sobre el presente de Aspar Team en Moto2 y Moto3.

“La victoria en Assen de David le vino muy bien, porque le dije que no se acordaba de lo que era capaz y estábamos oxidados en las últimas vueltas. O sea, que le vino muy bien para recordar de lo que es capaz y sentirse con el ADN de él mismo, sentirse David Alonso. Y le vino sin presión, con los pies en el suelo, pero nos vino muy bien todo para aprender y aplicarlo más veces”, comentó sobre el presente del colomboespañol.

“David es capaz de todo, pero no tenemos presión porque hay tantas cosas que no dependen de nosotros... Lo que sí depende es de ponerlo todo limpio. Como le digo, limpiar la vuelta, limpiar los findes. Y hay que ponerlo ya todo en su sitio, porque queda medio campeonato, y que lo disfrute. No podemos pensar en el título, pero lo que sí te puedo decir es que el nivel lo vamos a intentar mantener y a David lo he visto que se ha quitado un peso. Él de las crisis sale reforzado y este inicio de temporada, por A o B, no lo cuadraba. Tenía la velocidad, pero mentalmente lo de Assen fue un triple puñetazo”, culminó el manager de las motos azules.

Tras el respaldo, no solo de los suyos, sino del público en general del mundo del motociclismo, David Alonso llega crecido al circuito ubicado en Hohenstein-Ernstthal, Sajonia, Alemania, donde tendrá este próximo sábado a partir de las 7:05 a.m., hora de Colombia, la Qualy 2 del GP de Alemania. La transmisión de la clasificación será a través de Disney.

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¿Cuántos puntos tiene David Alonso en el mundial de Moto2 2026 y en qué posición va?
David Alonso marcha en la cuarta posición del campeonato mundial con 116 puntos. Se encuentra a una distancia de 69,5 puntos del líder de la categoría intermedia.
¿Qué dijo Nico Terol sobre el momento que vive David Alonso?
Nico Terol aseguró que la victoria en Assen fue clave porque le permitió a David Alonso recuperar la confianza y recordar su potencial. También afirmó que el piloto se quitó un peso de encima a nivel mental y que suele salir fortalecido de los momentos difíciles.
¿Por qué David Alonso llega como uno de los favoritos al GP de Alemania?
Llega con un gran impulso deportivo tras conseguir su primera victoria de la temporada en Assen y acumular dos poles consecutivas, en Brno y Assen. Además, su rendimiento en los entrenamientos de Sachsenring refuerza la expectativa de que pueda pelear por otro buen resultado.

Lea también: El motociclista paisa Daniel Fernández acelera y reta los límites en Rumania

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