“Es capaz de todo”: entrenador de David Alonso lo elogia en el inicio del GP de Alemania, donde marcó el tercer mejor tiempo en libres

Ya se corre el Gran Premio de Alemania de MotoGP, Moto2 y Moto3. En la categoría intermedia está David Alonso, piloto nacido en Madrid, España, pero de madre colombiana, razón por la cual representa al país cafetero. “El Parce” se demoró en demostrar su capacidad ganadora, la cual fue constante con sus buenas participaciones en Moto3, pero nunca estuvo marcando tendencia, hasta ahora, en Moto2.
Durante las primeras salidas a pista en el país teutón, el motorista número 80 del CF Aspar Team, marcó la tercera calificación en los entrenamientos libres de este viernes 10 de julio. El colomboespañol registró 1m22s475, quedando a 215 milésimas de Izán Guevara, quien liderará la Qualy 2 de arranque en el circuito de Sachsenring.