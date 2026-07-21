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David Alonso llevará de nuevo a Colombia al MotoGP tras firmar con Honda

David Alonso cumplirá el mayor sueño de su carrera: Honda confirmó su llegada a MotoGP para 2027, devolviendo a Colombia a la máxima categoría del motociclismo.

  • David Alonso, piloto revelación en el mundo del motociclismo. FOTO X-TEAM ASPAR
    David Alonso, piloto revelación en el mundo del motociclismo. FOTO X-TEAM ASPAR
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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El motociclismo colombiano volverá a tener representación en la máxima categoría del Mundial de velocidad. Honda anunció este martes el fichaje de David Alonso para la temporada 2027 de MotoGP, en la que compartirá proyecto con el francés Fabio Quartararo, campeón del mundo en 2021. El colombiano, de apenas 20 años, dará el salto definitivo tras consolidarse como una de las mayores promesas del campeonato, luego de su paso por Moto3 y ahora en Moto2.

Con este anuncio, Alonso se convertirá en el segundo colombiano en competir regularmente en MotoGP desde Yonny Hernández, quien disputó la categoría reina entre 2012 y 2018 defendiendo los colores de Ducati, Pramac, Aspar y Avintia Racing.

Lea: “Es capaz de todo”: entrenador de David Alonso lo elogia en el inicio del GP de Alemania, donde marcó el tercer mejor tiempo en libres

La llegada de David Alonso es la continuidad de una carrera meteórica. En 2023 sorprendió al mundo al convertirse en uno de los pilotos más destacados de Moto3 y, un año después, escribió una página histórica al proclamarse campeón mundial de la categoría en 2024, rompiendo múltiples récords de victorias en una misma temporada y consolidándose como uno de los talentos jóvenes más importantes del motociclismo internacional.

Su ascenso continuó en Moto2, donde rápidamente comenzó a demostrar su adaptación a una moto de mayor potencia. En su temporada de aprendizaje logró sumar actuaciones destacadas que convencieron a Honda de apostar por él para el inicio de la nueva era técnica de MotoGP, que en 2027 estrenará motores de 850 cc y un reglamento completamente renovado.

Honda no precisó si el colombiano integrará el equipo oficial Honda HRC o la estructura satélite Honda LCR, aunque sí destacó su extraordinaria progresión deportiva. “El colombiano de 20 años ha tenido una de las carreras más impresionantes en categorías ligeras, terminando tercero en su debut en Moto3 antes de conquistar el título al año siguiente”, señaló la escudería japonesa en su comunicado.

Tras hacerse oficial el anuncio, Alonso celebró el momento a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción: “Hoy se cumple un sueño de niño”.

La firma con Honda representa el mayor paso de su carrera y la oportunidad de competir frente a los mejores pilotos del mundo, devolviendo además el nombre de Colombia a la parrilla de MotoGP tras varios años de ausencia.

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¿Cuándo debutará David Alonso en MotoGP?
David Alonso debutará en MotoGP durante la temporada 2027. Su llegada coincidirá con el inicio de un nuevo reglamento técnico que incluirá motores de 850 cc.
¿Con qué equipo correrá David Alonso en MotoGP?
David Alonso competirá con Honda, pero la marca aún no ha confirmado si integrará el equipo oficial Honda HRC o la estructura satélite Honda LCR.
¿Por qué Honda eligió a David Alonso para la temporada 2027?
Honda destacó la rápida progresión deportiva del colombiano, sus resultados en Moto3, donde fue campeón del mundo en 2024, y su buena adaptación a Moto2 como principales argumentos para ficharlo.
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