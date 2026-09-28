El fútbol femenino le ha dado a Colombia sus mayores logros en torneos de la Fifa

El fútbol femenino de Colombia le ha dado al país celebraciones históricas, figuraciones y títulos que lo han llevado a marcar hito en los torneos avalados por la FIFA a nivel internacional, a pesar de no contar con un desarrollo tan amplio como el de sus rivales.

Aunque en Colombia existe la Liga Profesional Femenina, lo cierto es que es una competencia de periodo corto. Por ejemplo, en 2026 duró ocho meses (febrero-septiembre), pero con una pausa por el Mundial de Norteamérica de casi dos meses, sumado a que no todos los clubes ni todas las jugadoras tienen contrato para disputar todo el torneo.

Equipos como Atlético Nacional, DIM, Santa Fe, Cali y América le apuestan al desarrollo del fútbol femenino y sus jugadoras reciben remuneración por sus servicios. Además, antes y después de que termine la competencia, mantienen algunas semanas de entrenamiento. Sin embargo, en general y según las quejas de las mismas futbolistas, no todos los clubes ofrecen estas condiciones de trabajo y muchas terminan con contratos de solo 5 o 6 meses al año.

A pesar de este panorama, el balompié femenino nacional ha brindado las mayores y más importantes alegrías al país en eventos como los Juegos Bolivarianos, Panamericanos, Mundiales Sub-17, Sub-20 y de Mayores, Liga de Naciones, Copa América, Juegos Olímpicos y Copa Libertadores, entre otros.

Desde el tercer puesto que acaba de alcanzar la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Polonia, bajo la dirección del técnico antioqueño Carlos Paniagua, pasando por el subtítulo de la Sub-17 en el Mundial de India 2022, hasta la consagración de Atlético Huila en la Copa Libertadores 2018 y el título en la Liga de Naciones, son varias las hazañas de las cafeteras.