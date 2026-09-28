¿Y ahora quién miente? Irán niega que vaya a retomar negociaciones con EE. UU. pese a declaraciones de Trump

La agencia de noticias oficial iraní Irna afirmó este lunes que no están previstas nuevas conversaciones entre Irán y Estados Unidos a pesar de que el presidente Donald Trump había dejado entrever que podrían reanudarse rápidamente.
No obstante, el canal estatal iraní Irib informó horas después que el ministro de Exteriores, Abás Araqchi, prevé reunirse el lunes en Nueva York con mediadores cataríes.
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Se espera que la reunión se centre en “los mensajes intercambiados con Estados Unidos a través de intermediario... especialmente en lo relativo a las condiciones fijadas por Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz”, agregó Irib.
Más temprano, la agencia Irna había informado que “la delegación iraní presente en Nueva York [en la Asamblea General de la ONU] no tiene previsto negociar con Estados Unidos”, dijo citando una fuente cercana al equipo.