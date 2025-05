El secreto detrás del “amuleto” de Egan para afrontar el Giro de Italia

También la escuadra británica, a través de sus redes sociales, explicó que con dicha camisa, equipación con la que se distingue al vigente campeón de Colombia, Bernal rinde homenaje a una generación dorada de ciclistas nacionales.

Egan estará respaldado por su compatriota Brandon Rivera, el neerlandés Thymen Arensman, el español Jonathan Castroviejo, el australiano Lucas Hamilton, el alemán Kim Heiduk y los británicos Joshua Tarling y Ben Turner.

Este jueves, ante la prensa, Egan indicó que cada día se despierta pensando en volver a ganar una gran vuelta.

“No sé si vuelva a ocurrir, pero me preparo para eso. Cada mañana me despierto con el deseo de dar el máximo. No sé si lo conseguiré, pero yo confío en ello. Tengo la esperanza”, afirmó el ciclista de 28 años.