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Egan Bernal, como un ciudadano más, afectado por el tema de pasaportes en la Cancillería

El ciclista fue visto realizando un trámite en una sede de la Cancillería en Bogotá, en medio de las fallas en el sistema de pasaportes que han generado congestión y retrasos en los servicios.

  • Egan Bernal se prepara para su participación en el Giro de Italia. FOTO @INEOSGrenadiers
    Egan Bernal se prepara para su participación en el Giro de Italia. FOTO @INEOSGrenadiers
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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La presencia del ciclista Egan Bernal en las afueras de una sede de trámites de la Cancillería en Bogotá no pasó desapercibida este miércoles, generando sorpresa entre los ciudadanos que adelantaban diligencias como solicitud de pasaportes, registros civiles y visas.

El campeón del Tour de Francia fue captado mientras realizaba una consulta a un funcionario, en medio de la atención de decenas de personas que se encontraban en el lugar. El momento fue registrado en video por el periodista Julián Ríos, de Noticias Caracol, y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa al corredor del INEOS Grenadiers vestido con su uniforme oficial y acompañado de su bicicleta, mientras conversa con personal del punto de atención.

La escena llamó especialmente la atención debido al contexto del día, marcado por las dificultades en el sistema de trámites en línea de la Cancillería. Precisamente este 8 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó mediante un comunicado oficial sobre fallas en la plataforma SITAC, utilizada para diversos procedimientos digitales.

Según la entidad, se inició una “intervención técnica profunda” con el fin de corregir las intermitencias presentadas en las últimas horas. “El sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento”, señaló la Cancillería, explicando que estas medidas buscan estabilizar el servicio y mejorar su confiabilidad a largo plazo, aunque reconocieron afectaciones en trámites como apostillas y expedición de pasaportes.

En medio de ese panorama, la aparición de Bernal tomó por sorpresa a los presentes, varios de los cuales no dudaron en grabarlo e intentar acercarse al deportista. Sin embargo, el ciclista mantuvo la calma y continuó con su gestión de manera discreta, como cualquier ciudadano más, en lo que corresponde a un trámite previo a su próximo viaje a Europa.

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