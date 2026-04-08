Egan Bernal, como un ciudadano más, afectado por el tema de pasaportes en la Cancillería

La presencia del ciclista Egan Bernal en las afueras de una sede de trámites de la Cancillería en Bogotá no pasó desapercibida este miércoles, generando sorpresa entre los ciudadanos que adelantaban diligencias como solicitud de pasaportes, registros civiles y visas.

El campeón del Tour de Francia fue captado mientras realizaba una consulta a un funcionario, en medio de la atención de decenas de personas que se encontraban en el lugar. El momento fue registrado en video por el periodista Julián Ríos, de Noticias Caracol, y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa al corredor del INEOS Grenadiers vestido con su uniforme oficial y acompañado de su bicicleta, mientras conversa con personal del punto de atención.