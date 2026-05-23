Iván Cepeda: el hijo de la Guerra Fría

Yira Castro, la mamá de Iván Cepeda, murió joven. A los 39 años, por un tumor que intentaron tratarle en Cuba pero no pudieron derrotar. Su muerte provocó un gran impacto en las Farc: no solo bautizaron con su nombre a uno de los frentes de guerra, sino que en ese año, 1981, se puso de moda entre la guerrillerada adoptar como alias el nombre de “Yira Castro”. Para ese entonces, Iván Cepeda tenía 19 años. Y se fue a vivir a la Bulgaria socialista, donde estudió filosofía en la Universidad San Clemente de Ohrid.
Como todas las capitales del bloque soviético, la Sofía de esa época era una ciudad de arquitectura gris, bajo el control del Estado, y en donde la educación, los sindicatos y medios funcionaban bajo el control del Partido Comunista. Es decir, Cepeda no conoció el comunismo de oídas sino en vivo y en directo, se formó en uno de los países satélites de la Unión Soviética, en momentos de especial efervescencia. No es claro si de ese entonces le quedó esa especie de impronta de Cortina de Hierro que carga en su ser: poco expresivo, adusto y sobrio hasta la monotonía en el vestir. La escuela soviética privilegiaba el control sobre el ser espontáneo.
El dirigente ideal no era el político improvisador, carismático, típico latinoamericano, sino un cuadro disciplinado, contenido y casi impenetrable. Se recomendaba leer los discursos, cuidadosamente redactados, daban pocas entrevistas y era evidente la desconfianza frente a la prensa que llamaban “hostil”.
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El Cepeda candidato encaja en ese molde. Y lo ratifican quienes lo han conocido: “Iván es enigmático. Es difícil leer qué está pensando. Sus silencios no son elocuentes: son silencios de verdad”, explica alguien que lo conoció en el Congreso y en el proceso de paz de La Habana.
Y añade: “Es una persona que no arriesga una opinión ni un comentario si no lo ha pensado. No improvisa reacciones: o se queda callado o recurre a un libreto muy elaborado por él y ya probado”. También varios de los entrevistados para este perfil coinciden en decir que es una persona respetuosa y disciplinada.
En términos políticos, “él es bien dogmático. Tiene unos anclajes ideológicos muy fuertes, más que Petro. Porque mientras en el caso de Gustavo Petro son elaboraciones que surgen de su propia vanidad para mostrarse creativo, progresista, lo de Iván es estático, sólido, dogmáticamente hablando”, dice la fuente.