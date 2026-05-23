Iván Cepeda: el hijo de la Guerra Fría

Yira Castro, la mamá de Iván Cepeda, murió joven. A los 39 años, por un tumor que intentaron tratarle en Cuba pero no pudieron derrotar. Su muerte provocó un gran impacto en las Farc: no solo bautizaron con su nombre a uno de los frentes de guerra, sino que en ese año, 1981, se puso de moda entre la guerrillerada adoptar como alias el nombre de “Yira Castro”. Para ese entonces, Iván Cepeda tenía 19 años. Y se fue a vivir a la Bulgaria socialista, donde estudió filosofía en la Universidad San Clemente de Ohrid. Como todas las capitales del bloque soviético, la Sofía de esa época era una ciudad de arquitectura gris, bajo el control del Estado, y en donde la educación, los sindicatos y medios funcionaban bajo el control del Partido Comunista. Es decir, Cepeda no conoció el comunismo de oídas sino en vivo y en directo, se formó en uno de los países satélites de la Unión Soviética, en momentos de especial efervescencia. No es claro si de ese entonces le quedó esa especie de impronta de Cortina de Hierro que carga en su ser: poco expresivo, adusto y sobrio hasta la monotonía en el vestir. La escuela soviética privilegiaba el control sobre el ser espontáneo. El dirigente ideal no era el político improvisador, carismático, típico latinoamericano, sino un cuadro disciplinado, contenido y casi impenetrable. Se recomendaba leer los discursos, cuidadosamente redactados, daban pocas entrevistas y era evidente la desconfianza frente a la prensa que llamaban “hostil”. Puede leer: Con Uribe, Jorge Barón y críticas a Petro: así fue el cierre de Paloma Valencia en Envigado El Cepeda candidato encaja en ese molde. Y lo ratifican quienes lo han conocido: “Iván es enigmático. Es difícil leer qué está pensando. Sus silencios no son elocuentes: son silencios de verdad”, explica alguien que lo conoció en el Congreso y en el proceso de paz de La Habana. Y añade: “Es una persona que no arriesga una opinión ni un comentario si no lo ha pensado. No improvisa reacciones: o se queda callado o recurre a un libreto muy elaborado por él y ya probado”. También varios de los entrevistados para este perfil coinciden en decir que es una persona respetuosa y disciplinada. En términos políticos, “él es bien dogmático. Tiene unos anclajes ideológicos muy fuertes, más que Petro. Porque mientras en el caso de Gustavo Petro son elaboraciones que surgen de su propia vanidad para mostrarse creativo, progresista, lo de Iván es estático, sólido, dogmáticamente hablando”, dice la fuente.

Hijo de la Guerra Fría

Pero la historia de Iván no empieza en Bulgaria. Su nacimiento se dio justo cuando el mundo entero contenía el aliento por la crisis de los misiles de Cuba, que amenazaba con ser la primera guerra nuclear en este lado del mundo. El lunes 22 de octubre de 1962, Kennedy dio un duro discurso advirtiendo que si Rusia lanzaba un misil desde Cuba a cualquier lugar, Estados Unidos respondería con todo su poder militar. Dos días después, ese miércoles 24 nació Iván, en Bogotá. Manuel Cepeda, para ese entonces miembro del Comité Central del Partido Comunista y líder de la Juco (Juventud Comunista), y Yira Castro, una de sus integrantes más combativas, seguían con especial interés los pormenores de esa crisis: Cuba era para ellos el ejemplo a seguir. Tres años después, la familia se fue a vivir a la Checoslovaquia comunista. “Llegamos a Praga cuando estaba en ebullición la revolución de la Primavera”, contó Iván Cepeda en una entrevista reciente. Y en 1968, cuando los tanques soviéticos aplastaron ese intento de ponerle “rostro humano” al socialismo, la familia, con Iván de seis años, voló a La Habana.En ese entonces, la isla era una especie de capital ideológica del continente: por allí pasaban guerrilleros, sindicalistas, dirigentes estudiantiles y emisarios de movimientos armados latinoamericanos. Así, Cepeda creció en un entorno donde se hablaba de “imperialismo”, “lucha popular” y “revolución armada”. Regresaron a Colombia en 1970. Manuel Cepeda asumió la dirección de la revista Voz Proletaria e Iván, cuando apenas tenía 11 años, entró a la Juco, según él mismo lo cuenta: “Ya era estudiante de secundaria y comencé a hacer mi vida política y me metí de lleno en los barrios populares, sobre todo en Kennedy. Ahí hice mi trabajo como dirigente estudiantil, miembro de la Juventud Comunista (Juco) Yo era un muchacho que salía del colegio y me iba a los barrios y a la actividad política”. Conozca: Fajardo rechazó alianza con Paloma y anuncia que sigue firme en las que serán sus últimas elecciones Cuando tenía 14 años, la policía lo detuvo, al parecer por repartir ejemplares de Voz Proletaria en las afueras de un colegio. Su padre lo felicitó “porque podría ser el primero de muchos canazos”, escribe el periodista Pacho Escobar en Casa Macondo. La Juco no era un simple grupo juvenil. Se ha documentado que esta organización también alentó el “trabajo clandestino”, ponían bombas, llevaban a jóvenes a campamentos de las Farc y formaron la llamada Justicia Patriótica Juvenil, que según el exmilitante del M-19 Darío Villamizar fue “una de las primeras propuestas de guerrilla urbana”. Ahora, en época de campaña, Iván Cepeda ha tratado de poner distancia con la violencia. No solo lo ha dicho –“Entendí que lo mío nunca iba a ser eso por una especie de rechazo innato a la violencia física y a la violencia en general”– sino que se ha dedicado a citar frases de Gandhi. Como si de esa manera pudiera borrar cualquier asociación de su nombre con esa historia. Y también se muestra hoy crítico en cuanto a Bulgaria: “Esos esquemas tan propios de la ideología que teníamos en esa época se fueron desmoronando y destruyendo uno por uno”, dijo a la Revista Bocas. “Había un régimen dictatorial que reprimía. Los periódicos, por ejemplo, no publicaban malas noticias. Cuando ocurrió el accidente de Chernóbil las cosas que supe fueron más por lo que se transmitía en el voz a voz, que lo que informaban los medios oficiales”. Sin embargo, sus palabras dicen una cosa mientras que gestos como el de hacer homenajes en su cuenta de X a Fidel Castro y a Hugo Chávez, parecen contradecir en la vida práctica ese repudio a esos esquemas de estilo dictatorial que reprimen.

Las Farc y los Cepeda

Los padres del hoy candidato presidencial del Pacto Histórico, y quien aparece de primero en las encuestas, fueron figuras simbólicas para la guerrilla de las Farc. Si bien su papá, Manuel Cepeda, siempre apareció como dirigente del Partido Comunista, las dos organizaciones fueron uña y mugre, dos caras de una misma moneda, desde el nacimiento de las Farc y hasta 1993 cuando rompieron cobijas. El cariño era tal que otro de los frentes de las Farc también adoptó el nombre de Manuel Cepeda, así como lo habían hecho ya con Yira Castro. Tal vez a ninguna otra pareja las Farc le han hecho tal ‘honor’.Pero es que la relación entre Manuel Cepeda y Manuel Marulanda era particularmente entrañable. Cuando el presidente Guillermo León Valencia bombardeó Marquetalia (Tolima), Manuel Marulanda logró escapar del cerco militar con un grupo de campesinos, se escondió en la montaña y creó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Para ese día –27 de mayo de 1964– Iván tenía apenas un año y medio, su papá Manuel protestó y fue a parar a la cárcel Modelo de Bogotá por “actividad revolucionaria”. En la cárcel aprovechó para escribir un libro de poemas titulado “Vencerás Marquetalia”, dedicado a la resistencia campesina. Incluso escribió un poema a Tirofijo a quien comparó con el viento: Pena de Muerte, se llamaba, y en una de sus frases decía: “‘Por Manuel Marulanda 90.000 pesos’. Quédate callado. Quédate quieto. Que hay pena de muerte para el viento”. Treinta años después, cuando asesinaron a Manuel Cepeda fue evidente que el cariño era recíproco. En la correspondencia interna de las Farc, que conservan algunos académicos, se lee el dolor de Marulanda. “Camaradas secretariado. En estos momentos de dolor y de indignación por el asesinato del C. Manuel Cepeda. Creo necesario hacer llegar (...) nuestro más sentido pésame por la irreparable muerte del C. Manuel”. En varios mensajes se refirió a Cepeda, “haremos justicia aunque sea un poco tarde”, escribió un día, otro día convirtió la muerte en estrategia: “Me parece conveniente aprovechar el momento de crisis en la Policía (...) les vamos quitando el apoyo de masas”. Ni Manuel Cepeda ni su hijo Iván tal vez en ese entonces se alcanzaban a imaginar que ese entusiasmo ideológico continental iba a terminar en la máquina de terror y muerte en que se convirtieron las Farc. Lo que empezó con la poesía –Vencerás Marquetalia– como banda sonora se convirtió con el paso del tiempo en el reclutamiento de 18.677 niños y adolescentes y en 21.396 secuestrados por las Farc, según cifras parciales de la JEP, por mencionar solo dos de los delitos más atroces. Lea aquí: Petro arranca su balance para ayudar en elecciones a Cepeda, pero omite estos temas en los que se raja

Tres historias cruzadas

Tampoco nadie se habrá imaginado entonces que, 60 años después, se iban a cruzar de nuevo en las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo los herederos de tres protagonistas de este episodio que cambió para siempre la historia de Colombia. El abuelo de Paloma Valencia, Guillermo León, era el presidente y, en medio de la ola anticomunista que recorría el mundo alentada por Estados Unidos en su Guerra Fría, bombardeó las ‘repúblicas independientes’. El papá de Iván Cepeda, Manuel, no solo escribió la poesía ya mencionada, sino que era dirigente del Partido Comunista que, a partir del bombardeo, orquestó el nacimiento de la guerrilla de las Farc. Y Álvaro Gómez Hurtado, quien en un debate en el Congreso las bautizó como ‘repúblicas independientes’, es el tío de Enrique Gómez, quien en la campaña de Abelardo de la Espriella ha sido jefe de debate y ahora ‘guardián ideológico’. Esa relación entrañable entre el Partido Comunista y las Farc se mantuvo por décadas. Manuel Marulanda lo reconoció abiertamente. “En la fundación de las Farc, estuvo presente el Partido; desde esa fecha hasta la actualidad, no hay evento donde no esté presente”, habría dicho Tirofijo en 1988, según lo cita el historiador Isidro Vanegas, profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica. “Es que las FARC son el Partido Comunista”, concluía Tirofijo. Un estudioso del conflicto en Colombia, que prefiere no dar su nombre, va más allá y explica que es el Partido Comunista el que crea la guerrilla: “Manuel Marulanda no era estrictamente bandolero. Hacía parte de grupos armados que defendían a sus comunidades campesinas. El Partido Comunista, que estaba más en la ciudad, los politiza y luego crea la guerrilla”. “La guerrilla y el partido operaban bajo la ‘combinación de todas las formas de lucha’: en el Estado Mayor de las Farc había gente del Partido y el Comité Ejecutivo del Partido tenía gente de las Farc. En particular, el papá de Cepeda estaba en ese Comité y estaba en la línea del partido que más apoyaba a las Farc”, concluye el académico. Manuel Cepeda, desde su regreso de Cuba, entre 1970 y 1987 dirigió el semanario Voz Proletaria, del Partido Comunista, pero también era miembro del Comité Central, del Comité Ejecutivo y del Secretariado. De alguna manera, los Manueles eran dos caras de una misma moneda: Cepeda era la cara legal y Marulanda la ilegal de la misma batalla.Para cuando Manuel Cepeda se lanzó al Senado, las Farc y el PC ya habían partido cobijas, pero la guerrilla lo seguía apoyando. En una carta del 24 de febrero de 1994, apenas unas semanas antes de las elecciones, Manuel Marulanda le escribió al “Camarada Timo”: “Lo de Manuel Cepeda es una exigencia del partido y nosotros nos comprometimos a ayudarle en las zonas guerrilleras o donde nosotros tuviéramos influencia”. Es decir, como se ha denunciado ahora, de cara a las elecciones del próximo domingo, en ese entonces también los armados ayudaban a recoger votos. En carta posterior, Tirofijo dio por hecha la tarea: “nos comprometimos todos a apoyar la candidatura del C. Manuel Cepeda y salimos bien, porque lo hicimos donde quiera que hicimos la presencia”.

La carta de García

Iván regresó de Bulgaria en 1987 y, según ha dicho, se dedicó a dictar clases de filosofía en la Universidad Incca y en la Javeriana y a dar debates sobre “la disyuntiva que había en la izquierda de la lucha armada o la lucha legal”. Sin embargo, llama la atención que, siendo un profesor universitario, iba a Casa Verde, famosa por ser el comando central del secretariado de las Farc. Para 1987, cuando Iván Cepeda regresó de Bulgaria, se rompió la tregua con el Gobierno. ¿Por qué y en calidad de qué seguía yendo? Es curioso que Iván Cepeda sea el que introdujo el tema de Casa Verde en una de sus entrevistas recientes. De repente, sin que le preguntaran sobre el tema, el hoy senador dijo que “era usual visitarla”. Según le dijo Cepeda a la Revista Bocas, él visitaba ese lugar –que luego fue bombardeado por el gobierno de César Gaviria en 1990– y tenía: “unas discusiones muy álgidas con Manuel Marulanda, con Jacobo Arenas, con Alfonso Cano, especialmente. “Yo, en esa época, ya era supremamente crítico de todo eso”, es lo que dice hoy del Cepeda que para ese entonces tenía 25 años. ¿La pregunta es en calidad de qué lo recibía el secretariado? ¿Cuál era el papel de Cepeda para que pudiera llegar a “discutirles” a los duros de un ejército ilegal que para entonces ya tenía 48 frentes y 7.000 hombres en armas? Más aún si para ese entonces ya estaban rotas las conversaciones con el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc habían continuado sus acciones de guerra en el territorio colombiano. El dato de las visitas a Casa Verde llama la atención porque es como si Iván Cepeda estuviera dando respuesta a una carta pública, que circuló en agosto de 2025. La misiva la firma Camilo García Giraldo, desde Estocolmo, donde vive exiliado desde 1989, militante de causas de izquierda; allí ha escrito varios libros sobre ética y cultura, dice ser simpatizante del proyecto político de Petro y que por eso se siente obligado a advertir sobre el pasado de Cepeda. García cuenta que conoció a Cepeda en la Universidad Incca y menciona, entre otras cosas, que Iván “solía visitar Casa Verde”. La carta, de tres páginas, está llena de detalles que, en caso de ser ciertos, dejan en entredicho al hoy candidato presidencial. “En 2008, estando en Bogotá con mi esposa, me encontré con Armando Orozco, poeta y periodista militante del Partido Comunista. Nos invitó a su casa y, en la reunión, su esposa Isabel García nos hizo una confesión inesperada: que había sido durante casi seis años la secretaria de un comité semi-clandestino, de corte estalinista, del partido, compuesto por cinco miembros y dirigido por Manuel Cepeda, al que posteriormente se incorporó su hijo Iván tras regresar de Bulgaria en 1987. Su función era investigar a militantes del partido, o personas cercanas, sospechosas de ser críticas de las Farc o consideradas ‘traidoras’. Los llamaban ‘personas incómodas’. Una vez identificadas, se informaba al secretariado de las Farc”, se lee en la carta. Según escribe Camilo García en la carta, después Armando Orozco le contó que eso habría pasado con la esposa del entonces periodista Jorge Enrique Botero. Según la información abierta, en los años 80, la compañera de Botero, Daneli Salas, fue detenida y desaparecida. Esto llevó a Botero a salir al exilio, a La Habana, con sus dos hijos, donde trabajó en Prensa Latina. En su momento se dijo que era parte del exterminio de la Unión Patriótica. Iván Cepeda respondió en X, en agosto pasado, a Camilo García, en la que afirma que la carta hace parte de una campaña para vincularlo con las Farc, anuncia denuncia penal por calumnia y publica una declaración atribuida a María Isabel García Mayorca, en la que ella, si bien da por hecho que la carta es de Camilo García y que lo conoce, niega haber tenido esa conversación con él y califica las acusaciones como “viles calumnias” contra los Cepeda. Conozca: CNE advierte que faltan testigos electorales: ¿Qué se necesita para ser guardián de los votos este 31 de mayo?

La muerte del padre

En las elecciones de 1994, Manuel Cepeda sacó 51.032 votos, lo que lo ubicó en el puesto quince de los cien senadores elegidos,con la lista del Movimiento Comunista Colombiano —nombre bajo el que inscribió su candidatura la UP—. Manuel Cepeda tan solo alcanzó a estar en su curul de senador 20 días. Lo asesinaron entre Carlos Castaño y algunos militares que tiempo después fueron condenados. Apenas dos días antes de su muerte había tomado posesión como presidente Ernesto Samper y Manuel Cepeda estuvo en una reunión privada con Fidel Castro, quien asistió a la toma del mando. Iván iba camino a la Javeriana, el bus comenzó a andar lento por un trancón, y en el cruce de la avenida Las Américas con carrera 74, a través de la ventanilla vio la camioneta verde de su padre. Se bajó. Con una tranquilidad inusual para las circunstancias, dijo a las cámaras del Noticiero Nacional: “Acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que este crimen no quede impune”. Hace poco le contó a la periodista Lariza Pizano: “Mi pregunta no era si el asesinato de mi padre iba a ocurrir, sino cuándo iba a ocurrir. En un momento era tan grave la situación que ya ni siquiera eso era una pregunta porque ya sabíamos cuándo iba a ocurrir. Ya teníamos claro cuándo iban a matar a mi padre”. En ese momento, nació la idea a la que Iván Cepeda le ha dedicado más de treinta años de su vida: las causas de las víctimas del Estado. Iván encabezó el cortejo del ataúd, cubierto con la bandera roja del Partido Comunista. Asumió como tarea la búsqueda de los responsables de la muerte de su padre. Y logró cinco años después que los condenaran a 48 años de cárcel.

La guerra cultural

Mientras su papá Manuel era partidario de todas las formas de lucha –o al menos las auspició en todos los años que estuvo en el Partido Comunista–, Iván, dicen conocedores, es más gramsciano, es decir, más que la guerra de las armas, le interesa la guerra por la hegemonía moral y cultural. Para Antonio Gramsci se trata de ganar la conversación pública, la batalla moral, antes que el palacio presidencial. Es ahí donde aparecen las víctimas, los derechos humanos, la batalla simbólica y la narrativa histórica como herramientas políticas, todo lo que Iván Cepeda suele aplicar. Tal vez por eso, en las entrevistas más personales que ha dado, dice sentir un rechazo innato a la violencia, cita en varias ocasiones a Gandhi y utiliza camisas estilo Nehru, en referencia al líder de la India. María Isabel Rueda le preguntó si sus camisas son algo estudiado: “Me gusta este tipo de camisas sobrias. Creo que reflejan algo de mi forma de ser”. Meses después, dio otra explicación: “Me produce gran rechazo el atuendo clásico de los burócratas y políticos y, en general, toda esa cultura nuestra de la apariencia”. En algún viaje a México le pidió a una de sus acompañantes que si cambiaban de asiento, que él prefería ir en económica y no en ejecutiva. No es fácil determinar si es parte de un personaje, y lo lleva al extremo para evitar una foto que desdibuje la imagen que ha construido en esa guerra cultural, o se trata de un sentimiento genuino de rechazo a los privilegios. Una semana después del asesinato de su padre, Iván creó la Fundación Manuel Cepeda. En el año 2000, se fue a Francia, donde hizo una maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Lyon. Álvaro Uribe asumió la presidencia en agosto de 2002; Cepeda regresó al país en 2003, y lo primero que hizo fue crear el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, Movice. Hay un momento elocuente sobre de qué lado de la historia está Iván Cepeda. El 4 de febrero de 2008, se hizo una monumental marcha de protesta en la que participaron cerca de seis millones de personas en Colombia y el mundo, bajo la consigna “No más Farc”. La guerrilla tenía en su poder a cientos de secuestrados, incluida Ingrid Betancourt. Le puede interesar: Hasta $50 mil pesos pagan por cargar propaganda en cierre de campaña de Iván Cepeda: el candidato respondió Fue un golpe político de proporciones históricas.Lo que se recuerda menos es lo que ocurrió después. Al día siguiente de la marcha contra las Farc del 4 de febrero, Iván Cepeda anunció la convocatoria a una movilización del 6 de marzo que muchos interpretaron como una contramarcha para intentar matizar el efecto de la del 4 de febrero. Cepeda negó que fuera una contramarcha: “Esencialmente, lo que queremos es rendir un homenaje a las víctimas de los grupos paramilitares y de agentes del Estado”. Lo que convierte el episodio en algo más que una movilización es lo que apareció en los archivos de alias Raúl Reyes, abatido por el Ejército en Ecuador el 1 de marzo de 2008. Una mujer identificada como Inés Graciela Dorado, alias Ingrid Storgen, envió una comunicación a los altos mandos de las Farc en febrero de 2008: “Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo”.Cepeda argumenta que su nombre ha sido “sembrado” en esos archivos. Sin embargo, la Interpol concluyó, tras 64 técnicos forenses que trabajaron 4.000 horas analizando tres computadores portátiles, dos discos duros externos y tres memorias USB, que la información no fue modificada, alterada, adicionada ni borrada. En 2009, en calidad de vocero de esa ONG que había creado, Iván Cepeda viajó con Piedad Córdoba a Washington para entrevistar a Salvatore Mancuso. Juan Carlos “el Tuso” Sierra, otro paramilitar extraditado que compartía dormitorio con Mancuso, reveló luego a medios de comunicación que lo habían buscado para ver si podía darles información que implicara a Álvaro Uribe. Incluso durante el juicio de 2025, Sierra contó que Danilo Rueda —el excomisionado de paz de Petro que también estuvo en la gira— quedó de gestionar el asilo para su familia en Suiza y Francia.Cabe recordar que Álvaro Uribe, en sus dos gobiernos, le hizo la vida imposible a las Farc —por primera vez cayeron cabecillas como Raúl Reyes, Iván Ríos y el Mono Jojoy, y les sustrajo vía desmovilización unos 18.000 miembros—. Mientras que la delegación para recoger información contra Uribe la integraban Iván Cepeda, la senadora Piedad Córdoba, con su conocida cercanía a las Farc, y Danilo Rueda, que cuando llegó Petro al poder, con Iván Cepeda, fue el encargado de diseñar y ejecutar la fallida ‘paz total’ que buscaba, entre otras, darles una nueva oportunidad a los de las Farc que habían traicionado el acuerdo de Santos. En 2010, Cepeda logró un escaño en la Cámara de Representantes con el Polo Democrático Alternativo. Era su primera vez en las urnas y sacó más de 35.000 votos.Ya como congresista, en 2011 emprendió una gira de visitas a reclusos con la justificación de evaluar las condiciones de las cárceles, y de ahí consiguió los testimonios de dos gatilleros —Monsalve y “Pipintá”— que señalaban a Álvaro Uribe como “creador del Bloque Metro” de los paramilitares. El padre de uno de los testigos, Óscar Monsalve, a quien Cepeda visitó 21 veces, dijo en la Corte que Cepeda “nos daba $1.200.000 cada mes. Lo hizo por tres meses. Y dijo que nos mandaba a Argentina”. Un dato curioso de este pleito, en el que Cepeda se metió de pies y manos, es el papel clave que jugó Deyanira Gómez en la investigación y en el juicio. Deyanira, en su tarea como médica en La Picota, terminó en un romance con Juan Guillermo Monsalve –el testigo estrella contra Uribe– y se convirtió en punta de lanza de la investigación: era la que entraba los relojes para grabar, la que sacaba cartas, entre otras. En su momento, el periodismo publicó relaciones previas de ella con las Farc. Sin duda, no suena lógico que una médica termine enamorada de un gatillero que paga condena de 40 años de cárcel por secuestro extorsivo.Mientras Iván Cepeda daba sus batallas contra Álvaro Uribe, no dejaba de manifestar su simpatía por el chavismo y Fidel Castro. “Nicolás Maduro es digno sucesor de Chávez y trabajará también por la paz de Colombia”, escribió el 9 de marzo de 2013, tras el fallecimiento de Hugo Chávez. “Hoy, rindiendo homenaje a Fidel en la embajada de Cuba”, escribió el 12 de enero de 2016. Y también el 13 de julio de 2017 publicó una selfie sonriente en el Congreso del Partido Comunista que tenía como fondo una foto de Manuel Marulanda. El 28 de julio de 2025, Uribe fue declarado culpable en primera instancia por el Juzgado 44 de Bogotá, condenado por fraude procesal y soborno. Su defensa apeló y el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión y lo absolvió.

El proceso de paz

La simpatía de Iván Cepeda con los miembros de las Farc se hizo evidente durante el proceso de paz de La Habana. Sin tener ningún cargo que lo acreditara dentro del proceso por parte del Gobierno, era uno de los colombianos más asiduos en la isla. Una persona que estuvo de cerca en todo el proceso y prefiere no ser identificada es categórica: “Cada delegación tenía hasta treinta personas, asesores. Iván Cepeda nunca fue parte de la delegación del gobierno de Colombia. Él nunca asesoró al gobierno como gobierno. Él estaba para acompañar las propuestas de las Farc”.Y precisa la mecánica: “Noruega hacía el esfuerzo de llevarles a las Farc expertos en distintos temas, y dentro de ese grupo estaban Álvaro Leyva e Iván Cepeda. Ellos por la tarde se reunían y producían documentos. En ese grupo estaba Cepeda, con las Farc”. Durante los diálogos, algunos participantes recuerdan el énfasis que hacía Cepeda en la defensa de los guerrilleros, para que no tuvieran un solo día de cárcel. “Tenía una influencia fuerte sobre los negociadores”, dice otra fuente cercana al proceso. “En muchas ocasiones los movió a firmar el acuerdo, sobre todo en temas neurálgicos como la justicia transicional. Yo creo que él influía sobre Iván Márquez. Era el único externo —o incluso interno— porque Márquez era llevado de su parecer”. Esa frase además cobra sentido si se tiene en cuenta que alguna cámara de televisión mostró cómo, mientras estaba en el Congreso, al teléfono de Cepeda entraba una llamada de Iván Márquez. El jefe de la negociación por parte de las Farc era difícil de acceder para los delegados del gobierno, pero con Cepeda tenía línea directa. El congresista Jota Pe Hernández sacó una serie de fotografías de Cepeda abrazado o ayudando a los jefes de las Farc: Iván Márquez, Santrich, entre otros. Cepeda se defendió diciendo que se trataba de fotos relacionadas con su papel en el proceso de paz. Y en efecto lo eran. Sin embargo, a ningún otro se le ven fotografías abrazando de esa manera a Iván Márquez o Santrich. La controversia aumentó después del acuerdo, especialmente cuando Cepeda se convirtió en el gran defensor de Jesús Santrich tras su captura y respaldó la tesis de que existían intentos de “entrampamiento” contra exjefes guerrilleros para hacer fracasar el proceso de paz. Desde la lógica de Cepeda, era una manera de defender el proceso; sin embargo, fueron tantas decenas de publicaciones defendiendo a Santrich que se convirtió en un verdadero activismo de su causa. Hasta que logró que lo liberaran y lo dejaran salir del país. La misma persona cercana a la negociación es aún más drástica: “Claramente Cepeda estaba con las Farc desde el día cero: él peleaba para que no hubiera cárcel. Fue una piedra en el zapato. En vez de ser facilitador, era una muralla. Hubo peleas que perdimos”. Y remata: “Su vínculo con las Farc queda después mucho más claro con lo de la paz total: el que fue un testigo de excepción de los 5 años que duró el proceso, viene con Petro vía decreto a revivir a Iván Márquez y el Estado Mayor de Bloques”.

El personaje

Iván Cepeda es un hombre solo. Colegas congresistas dicen que lo han visto, cuando va a un restaurante cercano al Capitolio, que le gusta una mesa que da a una pared. Vive con su esposa, que trabaja en la JEP, y sus tres perros. Y en el centro de su sala tiene un busto de Maquiavelo. Su estratega es Alberto Enrique Cienfuegos Rivera, economista barranquillero con maestría en Estudios Políticos, uno de los estrategas veteranos de la izquierda colombiana. La agenda programática está bajo la batuta de David Flórez, exvocero de Marcha Patriótica y cercano al Partido Comunista. Trabajan con disciplina de ‘focus group’ para evaluar cada palabra del candidato. El país no ha tenido la oportunidad de evaluar qué tanto sabe Iván Cepeda de Colombia, más allá del conflicto armado y de derechos humanos. Su marca parlamentaria de 16 años es casi exclusivamente derechos humanos, parapolítica y paz. No hay un gran debate económico, de infraestructura, de salud o de política monetaria que lleve su firma. Por primera vez en la historia, un hombre que pretende asumir la presidencia de Colombia no es lo suficientemente transparente para mostrar cuál es el conocimiento que tiene del país. No ha querido acudir a debates, aunque en un momento amagó con dar su brazo a torcer y dijo que debatiría, pero si los temas eran acordados previamente. Las mismas condiciones que puso para dar algunas entrevistas. Eso ha generado la percepción —fundada— de que evita la confrontación porque no tiene profundidad técnica. Paloma Valencia lo confrontó en el Congreso llevando carteles con preguntas sobre Ecopetrol, la regla fiscal, el Banco de la República y la salud, sin obtener respuesta. Así mismo es hermético con su salud. Cepeda ha sufrido dos veces de cáncer. Ha dicho que está bien y que pueden verificar sus exámenes, pero la verdad es que nadie tiene acceso a ellos.

En cuanto a sus propuestas