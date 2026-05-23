El Mundial del ‘caramelo escaso’ que se vive en las calles paisas

El Panini es una gastadera de plata innecesaria y ese dinero estaría mejor invertido en la cuota inicial de un apartamento. Eso resume una parte de los comentarios del 65% de los seguidores de EL COLOMBIANO que no compraron el álbum. Desde una mirada puramente financiera pueden tener razón, comprar sobres y cambiar “monitas” es un gasto hormiga, pero de esas rojas y cabezonas que dejan ronchas. No hay un cálculo exacto de cuánto cuesta llenarlo. Hay quienes dicen que entre $800.000 y $1,2 millones, pero los vendedores de toda la vida reconocen que todo depende de la suerte y que sin esa bendición podrían irse hasta $2 millones.
Lo cierto es que para el 35% de los encuestados restante no importa el costo. Su razón de ser, su filosofía trasciende más allá de la lógica financiera. Detrás del ritual hay personas que quieren las fichas del último mundial que apreciará la magia de Messi, Cristiano y James. También está la creación de vínculos y recuerdos familiares: el deseo de simplemente compartir un momento con los hijos o continuar la tradición. Basta con darse una caminata por el famoso Pasaje La Bastilla, el corazón del Panini en Medellín, para encontrarse con la realidad de un mercado popular que revive cada cuatro años.
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Ese pasaje es bien curioso. A lo largo de su historia ha albergado desde las tertulias de los bohemios paisas hasta los miados de los habitantes de calle y la inseguridad. Ahora luce mejor tras una última remodelación en 2019. A las 10:30 de la mañana y a 28 días del Mundial se escucha el acostumbrado bullicio del ajetreo cotidiano y el tráfico de vehículos, pero hay algo diferente, los pregones de los vendedores: “el Panini, el Paniniiii”, es el mismo canto en diferentes voces, unas más roncas y desentonadas que otras, pero siempre arrastrando el canto en la última sílaba.
El cambio es notable. Si bien todavía se aprecian filas de los acostumbrados comerciantes de libros “piratas”, varios arrumbaron esos libros para darle protagonismo a cajas que pueden tener entre 5.000 y 10.000 “monitas” organizadas por países. Es casi un ritual: ruedan de mano en mano y frena uno que otro curioso en medio de las afanadas filas de peatones que circulan por la Avenida Ayacucho.
—¿Está buscando Panini? —pregunta una comerciante a un joven.
—Pues es que quería saber esta ficha de Lamine Yamal qué tan valiosa es...
—Esta es una extra dorada, pueden darle $400.000 o $500.000. No la arrugue.
El joven traga saliva y cuenta que la acabó de sacar en un sobre hace un minuto. Confiesa que no sabe qué hará con la plata porque lo primero es tratar de venderla, pero con seguridad lo logrará porque las figuras extras son una novedad que Panini lanzó en 2022. Una estrategia de mercadeo para motivar a los coleccionistas y a los futboleros a no solo llenar las 998 láminas del álbum de 112 páginas, sino, a su vez, completar una serie de 20 jugadores que no se pegan en el álbum. Esas fichas salen en cuatro categorías diferentes: la normal (color púrpura), la bronce, la plata y la de oro, cada una más difícil que la anterior. De Colombia solo sale en el selecto listado Luis Díaz.
Todos quieren tranzar con esas “monitas” por lo escasas en su distribución. Las normales salen en uno de cada cien sobres, pero las de oro solo se dejan ver en uno de cada 2.000, mejor dicho, la probabilidad es de 0,05%. En teoría, una persona sin suerte podría gastar hasta $10.000.000 en papeletas individuales para encontrar una solo sticker dorado.
Por esa razón es que está afición no es para todos. Lo que para unos es “una botadera de plata”, para otros más románticos vale la pena ‘apretarse el cinturón’ para vivir una y otra vez esa transición de la incertidumbre a la alegría absoluta: rasgar un sobre con los dedos y darse un cóctel de endorfinas y serotonina al encontrarse con la ficha que faltaba o la del jugador favorito.