La desgarradora carta de Martha Bayona, suspendida 18 meses por la Unión Ciclista Internacional

La ciclista colombiana Martha Bayona, medallista mundial de pista, afronta el momento más difícil de su carrera deportiva al ser suspendida provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional por una violación al código antidopaje.
El ente rector de este deporte informó que a la corredora se le halló culpable de una infracción de las normas antidopaje debido a tres fallos de localización en un período de 12 meses. De esta manera, le impuso un período de suspensión de 18 meses.
El castigo comenzó el 23 de abril de 2025 y terminará el 22 de octubre de 2026.
Desde octubre pasado, cuando no estuvo en la lista de inscritos para el Mundial de la categoría con sede en Chile, muchos se preguntaban por la ausencia en las competencias de la deportista santandereana y adscrita a la Liga de Antioquia.
Este jueves, a través de un comunicado en sus redes sociales, Bayona, quien puede presentar una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en un plazo no mayor a un mes, dio a conocer la complicada situación por la que atraviesa.