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El Giro de Italia-2026 premió la madurez de Bernal y el carácter combativo de Rubio: así quedaron los colombianos

El Giro de Italia dejó grandes certezas para el ciclismo colombiano: la continuidad de Egan entre los grandes del pelotón y la solidez de Éiner de cara al próximo Tour.

  • Egan Bernal y Éiner Rubio volvieron a ser los grandes protagonistas de Colombia en el Giro de Italia, demostrando jerarquía, regularidad y un enorme espíritu combativo a lo largo de las 21 etapas. FOTO X-MOVISTAR-@SprintCycling
    Egan Bernal y Éiner Rubio volvieron a ser los grandes protagonistas de Colombia en el Giro de Italia, demostrando jerarquía, regularidad y un enorme espíritu combativo a lo largo de las 21 etapas. FOTO X-MOVISTAR-@SprintCycling
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Tal vez si a Éiner Rubio el Movistar Team lo hubiera llevado como jefe de filas al Giro de Italia que terminó este domingo en Roma, el corredor boyacense habría ocupado un lugar entre los diez mejores de la clasificación general como lo logró su compatriota Egan Bernal (Netcompany INEOS). En lo incierto que es el ciclismo, los dos lograron acabar el exigente recorrido de 3.470 kilómetros y cerrar con protagonismo otra gran vuelta en sus exitosas carreras deportivas.

La actuación de ambos en la edición 109 de la corsa rosa que conquistó por primera vez el danés Jonas Vingegaard (Visma) merece aplausos luego de la labor que terminaron desempeñando en medio de las adversidades encontradas en el exigente recorrido.

De principio a fin, y más allá de que no lograron victorias ni terminaron en el podio, su espíritu combativo y el gran nivel exhibido evidencia que se mantienen a la altura de los grandes del pelotón.

Lea: Egan Bernal selló su regreso al top-10 del Giro, que coronará el triplete histórico de Vingegaard

Bernal llegó a su tercer Giro como líder del Netcompany Ineos al lado de su compañero Thymen Arensman, quien finalmente asumió las riendas del equipo cuando el colombiano, sorpresivamente en la primera subida de categoría en la presente edición, y que tuvo lugar durante la cuarta fracción entre Catanzaro y Cosenza, la pasó realmente mal y quedó descolgado del grupo de favoritos.

“Me dejé caer porque mi frecuencia cardíaca estuvo por encima de 190 durante 20 minutos y pensé que me iba a morir. Fue terrible. Y me sorprendió muchísimo. No sé qué pudo ser. Ni siquiera tenía dolor en las piernas, era solo el pulso”, explicó Bernal en ese momento ante los medios de comunicación.

Después, tras el desgaste acumulado, Egan, campeón del Giro en 2021 y séptimo en 2025, fue cediendo terreno ante sus oponentes y su compañero Arensman quedó por delante de él en la tabla de posiciones, por lo que el colombiano, con la madurez que se requiere, asumió el rol de gregario, logrando que su compañero terminara cuarto en la general después de varios días luchando por terminar en el podio.

“Gracias amigo”. Esas fueron las palabras de Thymen para a Egan en la jornada 20, tras defenderlo en la alta montaña, en Piancavallo, como sucedió en el recorrido de la semana final, en la que Bernal volvió a exhibir un nivel alto.

“Aunque muchos no crean, un cuarto lugar en un Giro es algo valioso. Thymen está mostrando su mejor versión, lo felicito. Esto es lo que queda”. Así respondió Bernal tras el gesto de agradecimiento de su colega. El esfuerzo del criollo no quedó en vano, pues terminó en la décima posición de la general, a 12.52 del danés Vingeggard.

Éiner, combativo

Lo de Éiner Rubio también fue fantástico. En Europa cada vez más se nota sólido, no solo en la parte física, también en la mental, sobre todo al tener que hablarle fuerte a los demás corredores cuando los pactos que se hacen en carrera no se cumplen, como sucedió con Derek Gee o Giulio Ciccone el pasado viernes durante la etapa reina, con final en Alleghe.

“Hubo mucha pelea durante todo el día. Todo el mundo quiere hacerse el inteligente... tenemos que aprender. Negociamos para trabajar juntos, pero veo que no tienen palabra. Pequé de buena persona, pero así es la vida”, confesó ese día Rubio, quien llegó al Giro como soldado del español Enric Mas, quien no tuvo las mejores piernas para luchar por los lugares de honor y terminó 33°, a casi dos horas de diferencia del danés.

A sus 28 años de edad, Éiner completó su sexto Giro en seis participaciones. En su debut, en 2020, terminó 58°, luego su mejoría ha sido notable. Finalizó 39° en 2021, 11° en 2023, 7° en 2024, 8° en 2025 y ahora 23° en una edición en la que será recordado por su combatividad.

Durante seis días integró las fugas, estando a pocos kilómetros del triunfo, como sucedió en la jornada 17, en Andalo, donde fue quinto, y la 19, en Alleghe, localidad en la que cruzó noveno. Esa, como expresó, fue su tranquilidad, que no quedó con la duda de intentar buscar la victoria.

El mal sabor de boca para Colombia quedó con Santiago Buitrago (Bahrain), quien era uno de los tres corredores nacionales que llegaba en mejor estado de forma pero infortunadamente se vio obligado a retirarse de la competencia el 9 de mayo luego de una fuerte caída durante la segunda fracción.

Por lo pronto, de Éiner es el único que se conoce cuál será el siguiente desafío. Actuará en el Tour de Francia que arranca el4 de julio, al que llega motivado con la grata actuación que acaba de cumplir.

Lo de Egan también es admirable. En 2022 por poco pierde la vida en un accidente mientras entrenaba por su natal Cundinamarca, pero ahora sus fuertes pedalazos hacen olvidar, por algunos momentos, ese duro episodio. Si estar de nuevo en su bicicleta ya es un triunfo, su nuevo top-10 en una gran vuelta es para enmarcar. Este domingo, hasta faltando 1.5 kilómetros para la meta en Roma ganada por el loca Jonathan Milan (Lidl- Trek), se le vio peleando en el sprint final liderando el tren de su equipo, ¡qué grande es Egan!

Clasificaciones finales Giro de Italia-2026

21ª, Roma, 131 km

1. Jonathan Milan 3:05.50

2. Giovanni Lonardi m.t.

3. Paul Penhoët m.t.

4. Dylan Groenewegen m.t.

5. Madis Mihkels m.t.

6. Tobias Lund Andresen am.t.

7. Jensen Plowright m.t.

8. Corbin Strong m.t.

9. Toon Aerts m.t.

10. Luca Mozzato m.t.

40. Egan Bernal m.t.

92. Éiner Rubio m.t.

Clasificación general final

1. Jonas Vingegaard 83:22.51

2. Felix Gall a 5.22

3. Jai Hindley a 6.25

4. Thymen Arensman a 7.02

5. Derek Gee a 7.56

6. Afonso Eulálio a 9.39

7. Michael Storer a 10.13

8. Davide Piganzoli a 10.52

9. Damiano Caruso a 11.24

10. Egan Bernal a 12.54

23. Éiner Rubio a 1:04.26

Siga leyendo: Éiner Rubio volvió a rozar la victoria en el Giro de Italia: fue quinto en la etapa 17

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