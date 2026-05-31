Nacional viaja a Barranquilla para iniciar una final con cuentas pendientes entre los Arias, Diego y Alfredo

Atlético Nacional ya se concentra en lo que será el partido de ida de la final de la Liga BetPlay I-2026, este martes desde las 7:30 p. m. en Barranquilla, donde enfrentará a Junior en un duelo que promete tensión, historia y mucho más que fútbol. La previa oficial del compromiso comenzará este lunes a las 8:00 p. m. con la conferencia de prensa en el Hotel Estelar Alto Prado, donde estarán presentes los técnicos y capitanes de ambos equipos, en un espacio clave para medir el ambiente previo a una final que paraliza al país futbolero.

La serie entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla ha sido bautizada como la “batalla de los Arias”. Un duelo que enfrenta a dos entrenadores con el mismo apellido, pero con trayectorias, estilos y momentos completamente diferentes. Por un lado, Alfredo Arias, un técnico experimentado, con recorrido internacional y una idea de juego ya consolidada. Por el otro, Diego Arias, un entrenador joven, en pleno proceso de construcción, que empieza a abrirse camino en el banquillo profesional con una identidad influenciada por dos referentes del fútbol colombiano: Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda. Más que un enfrentamiento táctico, esta final representa un choque de generaciones: la experiencia contra la ambición, lo construido contra lo que apenas comienza a formarse.

El primer golpe lo dio Junior el 13 de noviembre de 2025, cuando venció 2-1 a Nacional en un partido en el que el equipo verdolaga utilizó una nómina alterna. Aquel resultado marcó el primer enfrentamiento directo entre ambos procesos, dejando una primera huella en la historia reciente. La tensión también se trasladó fuera del campo. En una ocasión anterior, ante la imposibilidad de usar el Atanasio Girardot y buscando una sede alterna de mayor capacidad, Nacional intentó llevar un partido a Manizales. Sin embargo, Alfredo Arias se opuso a la propuesta, lo que terminó influyendo en la decisión de jugar en Ditaires. Ese duelo terminó 1-1, y posteriormente Junior volvió a imponerse 2-1 en Barranquilla, resultado que dejó al verde sin posibilidad de llegar a la final del semestre pasado.

Sin embargo, el fútbol siempre ofrece nuevas oportunidades. Y en el camino reciente, Nacional encontró una revancha contundente. El 10 de marzo de 2026, el conjunto antioqueño goleó 4-0 a Junior en condición de visitante, en una actuación que marcó un punto de inflexión y que hoy alimenta la confianza de cara a esta gran final. Ese resultado no solo quedó en la estadística. También fortaleció la convicción del equipo paisa de que puede competir y dominar en escenarios de alta presión, incluso en territorio ajeno.