Nacional viaja a Barranquilla para iniciar una final con cuentas pendientes entre los Arias, Diego y Alfredo

Atlético Nacional ya se concentra en lo que será el partido de ida de la final de la Liga BetPlay I-2026, este martes desde las 7:30 p. m. en Barranquilla, donde enfrentará a Junior en un duelo que promete tensión, historia y mucho más que fútbol.
La previa oficial del compromiso comenzará este lunes a las 8:00 p. m. con la conferencia de prensa en el Hotel Estelar Alto Prado, donde estarán presentes los técnicos y capitanes de ambos equipos, en un espacio clave para medir el ambiente previo a una final que paraliza al país futbolero.