Elana Meyers: la emotiva celebración del oro olímpico en lengua de señas con sus hijos

Dicen que nunca es tarde para lograr lo que se desea, una frase que encaja a la perfección en Elana Meyers Taylor.
Ya lo expresaba la leyenda del baloncesto de Estados Unidos Michael Jordan. “No se puede ganar a la persona que nunca se rinde”.
Y su compatriota Elana, ya con 41 años, ratificó esas palabras al conseguir en los Juegos de Invierno en Milán-Cortina lo que luchó desde joven, la anhelada medalla de oro olímpica.
Lea: La Villa Olímpica se quedó sin condones: los atletas de los Juegos de Invierno agotaron 10.000 preservativos en 3 días