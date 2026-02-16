La Villa Olímpica se quedó sin condones: los atletas de los Juegos de Invierno agotaron 10.000 preservativos en 3 días

Mientras los deportistas buscan medallas en las pistas y escenarios de competencia, dentro de la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, el tema de conversación ha sido otro: el desabastecimiento de 10.000 condones en tan solo 72 horas. Según reveló el diario italiano La Stampa, el suministro entregado a los atletas se agotó rápidamente.

“Son 10.000 para 2.800 atletas, ¡Imagínense!”, dijo con una sonrisa nerviosa el portavoz Mark Adams.

Por eso, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina anunciaron el día de San Valentín que, después de haberse terminado durante la semana debido a una demanda más alta de lo planeado, proporcionarán un nuevo abastecimiento gratuito de preservativos para las villas olímpicas.

“Podemos confirmar que las existencias de preservativos en las villas olímpicas se agotaron temporalmente debido a una demanda superior a la prevista”, anunciaron el sábado desde el comité organizador. “Se están entregando suministros adicionales que se distribuirán en todas las villas entre hoy y el lunes”, se lee en el comunicado.