La Villa Olímpica se quedó sin condones: los atletas de los Juegos de Invierno agotaron 10.000 preservativos en 3 días

Pocos días después del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, los preservativos gratuitos distribuidos en la Villa Olímpica se acabaron en apenas tres días, generando críticas entre competidores y cuestionamientos sobre la planificación de los organizadores. Estos son los detalles.

  • Los deportistas que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina acabaron con 10.000 preservativos que la organización del evento distribuye gratuitamente en las zonas donde se alojan. FOTO: AFP

    Los deportistas que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina acabaron con 10.000 preservativos que la organización del evento distribuye gratuitamente en las zonas donde se alojan. FOTO: AFP

El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
Mientras los deportistas buscan medallas en las pistas y escenarios de competencia, dentro de la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, el tema de conversación ha sido otro: el desabastecimiento de 10.000 condones en tan solo 72 horas. Según reveló el diario italiano La Stampa, el suministro entregado a los atletas se agotó rápidamente.

“Son 10.000 para 2.800 atletas, ¡Imagínense!”, dijo con una sonrisa nerviosa el portavoz Mark Adams.

Por eso, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina anunciaron el día de San Valentín que, después de haberse terminado durante la semana debido a una demanda más alta de lo planeado, proporcionarán un nuevo abastecimiento gratuito de preservativos para las villas olímpicas.

Le recomendamos: ¿”El tamaño sí importa”? Polémica en los Olímpicos de invierno: esquiadores se estarían dopando para aumentar el tamaño de su pene

“Podemos confirmar que las existencias de preservativos en las villas olímpicas se agotaron temporalmente debido a una demanda superior a la prevista”, anunciaron el sábado desde el comité organizador. “Se están entregando suministros adicionales que se distribuirán en todas las villas entre hoy y el lunes”, se lee en el comunicado.

Comparativa: ¿Cuántos condones se entregan por atleta en los Juegos?

La comparación con ediciones recientes de los Juegos Olímpicos no tardó en surgir. En París 2024 se distribuyeron cerca de 300.000 preservativos —un promedio de dos por atleta al día—, mientras que en los actuales Juegos de Invierno la cifra habría sido inferior a 10.000 unidades. Aunque en Milán-Cortina participan alrededor de 3.000 deportistas, frente a los más de 10.500 que compitieron en París, varios atletas consideran que la diferencia numérica no justifica el desabastecimiento.

La situación tomó mayor visibilidad tras la publicación de la patinadora artística canadiense-española Olivia Smart, quien mostró en redes sociales el lugar donde podían encontrarse los preservativos dentro del complejo residencial. En un video difundido en TikTok e Instagram, la deportista enseñó los productos con el logo oficial y explicó que estaban ubicados en un espacio cercano a las camas “airweave” y al área de alquiler de electrodomésticos, contenido que rápidamente se volvió viral.

Historia y prevención: ¿Por qué se entregan condones en los Juegos?

El debate escaló incluso al ámbito político. El gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, defendió públicamente la distribución gratuita y recordó que no se trata de una novedad. A través de redes sociales, insistió en que entregar preservativos forma parte de una tradición olímpica consolidada y pidió evitar estigmatizaciones.

La práctica, explicó, se implementó desde los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 como parte de campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, convirtiéndose desde entonces en un elemento habitual dentro de la convivencia en las villas olímpicas.

Puede leer: Video | Biatleta noruego ganó medalla en los Olímpicos de Invierno y admitió en televisión que fue infiel

Además de las zonas de descanso, los atletas cuentan con gimnasio, áreas recreativas con futbolín y hockey de aire, un piano y espacios comunes diseñados para la socialización entre delegaciones de todo el mundo.

Las Villas Olímpicas en las que se hospedan los deportistas durante los Juegos tienen fama de ser un hervidero de encuentros sexuales entre competidores cargados de testosterona.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Existe alguna prohibición de relaciones sexuales para los atletas?
No. A diferencia de lo ocurrido en Tokio 2020 por protocolos de COVID-19, en Milán-Cortina 2026 no hay restricciones de contacto físico. El Comité Olímpico Internacional (COI) promueve la salud sexual mediante la distribución de métodos de barrera.
¿Qué marcas de preservativos se entregan en los Juegos Olímpicos?
Generalmente, los organizadores firman convenios con proveedores locales de salud o marcas globales certificadas. En Italia, se garantiza que cumplan con los estándares de seguridad de la UE para prevenir rupturas durante el uso.
¿El rendimiento deportivo disminuye por tener relaciones sexuales?
Es un mito común. Estudios científicos recientes indican que, si se mantiene un descanso adecuado, la actividad sexual no afecta negativamente la fuerza o resistencia; de hecho, puede ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad competitiva.
¿Cómo se reponen los suministros cuando se agotan?
El comité organizador tiene convenios con farmacias y servicios de salud regionales (en este caso de Lombardía y Véneto). Tras el desabastecimiento inicial, se activó una logística de emergencia para surtir los dispensadores cada 24 horas.

