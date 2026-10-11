Mundo de gigantes: Estos son los jugadores más altos en la historia del baloncesto mundial y colombiano

El baloncesto es, por excelencia, un deporte que se juega en tierra de gigantes. En Colombia, la Liga Profesional cuenta con atletas que superan con facilidad los dos metros de estatura, siendo Braelen Bridges y Charles Wayne García Jr., del equipo Paisas, dos de los más destacados de la competencia local.
Bridges impactó en los primeros cuatro encuentros con el quinteto antioqueño. Con sus 2,11 metros de estatura se convirtió en una atracción en cada escenario que visitó. Posteriormente, el equipo dirigido por el argentino Juan Manuel Nardini incorporó al estadounidense Charles García Jr., quien con sus 2,06 metros de altura reforzó la cuota de poder en la pintura.