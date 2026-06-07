Caterine Ibargüen hizo una dura reflexión: “Soy el resultado de lo que hace el deporte por alguien que nace sin nada”

La histórica Caterine Ibargüen sigue siendo una de las voces más respetadas del deporte colombiano. Aunque se retiró oficialmente de las pistas hace algunos años, la doble medallista olímpica y múltiple campeona mundial continúa ligada al alto rendimiento, ahora desde los medios de comunicación y como inspiración permanente para las nuevas generaciones de atletas del país.
La antioqueña, nacida en la región de Urabá, construyó una carrera legendaria en el atletismo mundial gracias a su dominio en el salto triple, disciplina en la que conquistó medalla de oro olímpica en Río 2016 y plata en Londres 2012. Además, ganó múltiples títulos mundiales y se convirtió en una de las figuras de la Liga de Diamante, circuito en el que brilló tanto en salto triple como en salto largo.
Más allá de sus logros deportivos, Ibargüen siempre se caracterizó por levantar la voz en defensa de los atletas colombianos. Durante su carrera denunció en varias oportunidades las dificultades económicas y la falta de apoyo institucional que enfrentan muchos deportistas para entrenar, viajar y competir en eventos internacionales. Incluso después del retiro, mantiene esa postura crítica y de respaldo hacia los jóvenes talentos.
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Actualmente, Caterine vive una etapa distinta de su vida como presentadora de noticias deportivas en televisión (Canal RCN), una faceta en la que ha encontrado otra manera de seguir conectada con el deporte. Sin embargo, el atletismo continúa siendo parte esencial de su día a día, especialmente cuando habla del futuro de Colombia y del enorme potencial que existe en regiones como Urabá, tierra que considera una cuna natural de campeones.
Ibargüen también observa con atención el crecimiento de nuevas figuras del atletismo nacional, entre ellas la joven Natalia Linares, quien aparece como una de las promesas del salto largo colombiano y una posible heredera del protagonismo internacional que durante años sostuvo la propia Caterine.
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En entrevista exclusiva con EL COLOMBIANO, la primera que da en un medio de comunicación tras su adiós de la élite, habló de su vida, de su presente y de lo que anhela para este deporte en el que se convirtió en toda una reina.