El estadio de atletismo de Medellín se renueva para la élite internacional y la ciudadanía

Volver a ingresar al estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque de Medellín genera orgullo, gusto. La unión de esfuerzos institucionales, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, permitió recuperar un escenario que ya mostraba señales evidentes de deterioro y que hoy recupera su estatus como sede para competencias internacionales.
Dieciséis años después de albergar competencias de los Juegos Suramericanos de 2010, el emblemático escenario deportivo presenta una transformación integral que lo proyecta nuevamente al más alto nivel. Este viernes, en compañía de deportistas del Inder Medellín, el alcalde Gutiérrez mostró los avances de la renovación, cuyo estreno oficial será el próximo 26 de junio durante el Campeonato Panamericano de Atletismo.
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“Miren esta belleza de proyecto. Estamos hablando de una inversión de 21.000 millones de pesos que quedará para los próximos 20 años. Invertir en deporte es invertir en salud física, salud mental y bienestar para nuestra gente”, destacó el mandatario local.
La principal novedad es la nueva pista morada de 400 metros lineales, construida con un tapete sintético de alto rendimiento fabricado en Italia. Con un espesor de 13,5 milímetros, cerca de cuatro milímetros más que la renovada pista de Belén, cuenta con estructura hexagonal para mejorar la amortiguación, material antideslizante y certificación bajo los estándares de World Athletics.