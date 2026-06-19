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El estadio de atletismo de Medellín se renueva para la élite internacional y la ciudadanía

Después de 16 años de su última gran cita internacional, el estadio Alfonso Galvis vuelve a abrir sus puertas al atletismo de élite con una pista de estándar mundial que promete impulsar nuevos récords y generaciones deportivas.

  • Federico Gutiérrez mostró este viernes el avance de las obras de renovación del Estadio Alfonso Galvis de atletismo acompañado por deportistas que hacen parte del Inder. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    Federico Gutiérrez mostró este viernes el avance de las obras de renovación del Estadio Alfonso Galvis de atletismo acompañado por deportistas que hacen parte del Inder. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
  • Ya se hacen los últimos ajustes para que el estadio Alfonso Galvis Duque abra sus puertas. Este martes 23 de junio será entregado con su pista marcada. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    Ya se hacen los últimos ajustes para que el estadio Alfonso Galvis Duque abra sus puertas. Este martes 23 de junio será entregado con su pista marcada. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
  • Baños e instalaciones totalmente listos. Así avanza la transformación del Estadio Alfonso Galvis Duque. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    Baños e instalaciones totalmente listos. Así avanza la transformación del Estadio Alfonso Galvis Duque. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Volver a ingresar al estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque de Medellín genera orgullo, gusto. La unión de esfuerzos institucionales, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, permitió recuperar un escenario que ya mostraba señales evidentes de deterioro y que hoy recupera su estatus como sede para competencias internacionales.

Dieciséis años después de albergar competencias de los Juegos Suramericanos de 2010, el emblemático escenario deportivo presenta una transformación integral que lo proyecta nuevamente al más alto nivel. Este viernes, en compañía de deportistas del Inder Medellín, el alcalde Gutiérrez mostró los avances de la renovación, cuyo estreno oficial será el próximo 26 de junio durante el Campeonato Panamericano de Atletismo.

Lea: Medellín será sede del Panamericano de Atletismo 2026: confirman inversión para renovar la pista

“Miren esta belleza de proyecto. Estamos hablando de una inversión de 21.000 millones de pesos que quedará para los próximos 20 años. Invertir en deporte es invertir en salud física, salud mental y bienestar para nuestra gente”, destacó el mandatario local.

La principal novedad es la nueva pista morada de 400 metros lineales, construida con un tapete sintético de alto rendimiento fabricado en Italia. Con un espesor de 13,5 milímetros, cerca de cuatro milímetros más que la renovada pista de Belén, cuenta con estructura hexagonal para mejorar la amortiguación, material antideslizante y certificación bajo los estándares de World Athletics.

Ya se hacen los últimos ajustes para que el estadio Alfonso Galvis Duque abra sus puertas. Este martes 23 de junio será entregado con su pista marcada. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
Ya se hacen los últimos ajustes para que el estadio Alfonso Galvis Duque abra sus puertas. Este martes 23 de junio será entregado con su pista marcada. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

Además de la pista principal, la intervención incluyó la modernización de las zonas de lanzamientos, el sistema de iluminación, la recta de calentamiento, los baños, graderías y demás espacios complementarios del complejo deportivo.

“Estamos poniendo el mejor tapete de atletismo que hay en el mundo. Lo vamos a estrenar con nuestra gente y con el Panamericano de Atletismo que comienza la próxima semana. Vamos de acuerdo con el cronograma y prácticamente el escenario está completamente renovado. Aquí estarán los mejores atletas compitiendo en condiciones técnicas de primer nivel”, añadió Gutiérrez.

De élite pero gratuito

El alcalde también resaltó el carácter público del escenario. “Lo podrá disfrutar la ciudadanía de manera gratuita. Aquí entrenan deportistas élite, pero también vendrán niños, jóvenes, adultos mayores y todos aquellos que disfrutan del atletismo. Esta es una obra para la gente”, señaló, al tiempo que anunció la construcción de nuevas pistas y escenarios deportivos en diferentes sectores de la ciudad.

Desde la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), su gerente, Emiro Carlos Valdés López, explicó que la superficie instalada cumple con todas las exigencias internacionales para la alta competencia. “Esta pista está diseñada para el uso de spikes y reúne las especificaciones exigidas por World Athletics. Esperamos que, con un adecuado mantenimiento, la pista conserve sus condiciones por más de diez años y que la próxima gran intervención del escenario sea dentro de unos 20 años”, indicó.

Baños e instalaciones totalmente listos. Así avanza la transformación del Estadio Alfonso Galvis Duque. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
Baños e instalaciones totalmente listos. Así avanza la transformación del Estadio Alfonso Galvis Duque. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

Valdés también destacó que la estructura base de la pista se encontraba en buenas condiciones, lo que facilitó la renovación. Asimismo, confirmó que quedó habilitada una pista auxiliar de calentamiento de aproximadamente 150 metros y que ya se tramita ante el Área Metropolitana la construcción de una pista alterna permanente en el sector del Parque del Agua.

Por su parte, el director del Inder Medellín, Eduardo Silva Meluk, valoró el impacto social de estas inversiones. “El deporte es salud, recuperación social y una oportunidad para que nuestros jóvenes encuentren caminos diferentes. Cuando llegamos había cerca de 350.000 usuarios en los programas del Inder; hoy estamos cerca de 700.000. La recuperación de escenarios deportivos ha sido fundamental para acercar nuevamente a la ciudadanía al deporte. Todo esto se logra con inversión, una buena comunicación, claridad y transparencia”, expresó.

Para batir récords

La nueva pista ya comenzó su proceso de delineación, para proseguir con la marcación definitiva de los ocho carriles. El escenario estará completamente listo el 23 de junio y tres días después recibirá el Campeonato Panamericano de Atletismo, certamen de categoría A de World Athletics que reunirá a 680 deportistas de 30 países, entre ellos potencias como Estados Unidos, Jamaica y Canadá.

Una de las primeras atletas en probar la renovada superficie fue la antioqueña María Camila Maturana, reciente récord nacional de los 100 metros planos con 11,17 segundos. La velocista que hacer parte del Equipo 10 de 10 de la Fundación Fraternidad Medellín no ocultó su entusiasmo al recorrer el nuevo trazado. “En realidad esto es un tapete. Da mucha motivación estar acá. Con estas condiciones se batirán muchos récords y un lugar como este incentivará aún más la práctica del deporte”, manifestó la deportista urabaense.

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Más allá de la renovación física del Alfonso Galvis Duque, Medellín recupera un escenario llamado a convertirse nuevamente en referente continental. Su estreno con el Panamericano marcará el regreso de la ciudad a los grandes eventos del atletismo internacional y abrirá una nueva etapa para el desarrollo y a práctica del deporte.

Siga leyendo: “Me ilusiona correr este año en 11 segundos”: Camila Maturana tras récord nacional de 100 metros

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