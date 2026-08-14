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Cayó alias ‘Chuzo’, señalado de desatar una guerra entre grupos armados en el Nordeste de Antioquia

Alias “Chuzo” ha pasado por grupos guerrilleros y paramilitares. Ahora estaba con las disidencias de alias “Calarcá”. Por él ofrecían $200 millones.

  • Alias Chuzo estaba en el cartel de los más buscados del departamento de Antioquia. FOTO: GOBERNACIÓN
    Alias Chuzo estaba en el cartel de los más buscados del departamento de Antioquia. FOTO: GOBERNACIÓN
  • Alias “Chuzo” sería el responsable de la masacre de cuatro personas en Segovia, en junio. Antes les tomaron fotos para extorsionar a sus familiares. FOTO: CORTESÍA
    Alias “Chuzo” sería el responsable de la masacre de cuatro personas en Segovia, en junio. Antes les tomaron fotos para extorsionar a sus familiares. FOTO: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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En un paraje del nordeste de Antioquia, en las últimas horas se produjo la captura de alias “Chuzo”, uno de los delincuentes más buscados de esa región y que mantenía atizado una fuerte guerra entre facciones armadas.

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“Antioqueños, fue capturado alias Chuzo, de las Farc de Calarcá, en la vía entre Vegachí y Porcesito. Este criminal ha pasado por varias estructuras: estuvo en el ELN, fue cabecilla del Clan del Golfo y ahora hacía parte del frente 4 de las Farc”, anunció el gobernador Andrés Julián Rendón en su cuenta de X.

Por “Chuzo”, cuyo nombre de pila es Luis Daniel Terán Baldovino y también conocido en el bajo mundo como alias “Matías”, las autoridades ofrecían una recompensa de 200 millones de pesos.

Alias “Chuzo” sería el responsable de la masacre de cuatro personas en Segovia, en junio. Antes les tomaron fotos para extorsionar a sus familiares. FOTO: CORTESÍA
Alias “Chuzo” sería el responsable de la masacre de cuatro personas en Segovia, en junio. Antes les tomaron fotos para extorsionar a sus familiares. FOTO: CORTESÍA

La razón para haber sido declarado como objetivo de gran valor es que lo señalan como uno de los principales responsables de homicidios y desplazamientos forzados en el Nordeste antioqueño.

Igualmente, sería responsable del asesinato de cuatro personas, ocurrido en junio pasado en la zona rural de Remedios, así como de la quema de dos fincas, según recordó el mandatario regional.

“Chuzo” era buscado por el Estado pero también por sus antiguos compañeros del Clan del Golfo.

Este delincuente, oriundo de Montelíbano, Córdoba, a sus 28 años de edad, ya ha cambiado tres veces de bando dentro del conflicto armado. Primero fue guerrillero del ELN, luego estuvo al servicio del Clan del Golfo y en los últimos tiempos se había unido a las disidencias de las Farc.

El conflicto que lo tenía en la mira del Clan, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), comenzó con la muerte de José Gonzalo Sánchez, alias “Gonzalito”. Este hombre era el segundo al mando de esa organización en la zona.

El deceso aconteció en extrañas circunstancias, el 30 de enero pasado, cuando este iba con sus escoltas en una lancha con motor fuera de borda por el río Esmeraldas, en Tierralta (Córdoba).

A pesar de ser un veterano en el patrullaje de vías fluviales, Gonzalito supuestamente se cayó de la embarcación y pereció en el acto.

No obstante, su cuñado “Chuzo” -hermano de la viuda- y quien comandaba el frente paramilitar Jorge Iván Arboleda, que le reportaba a “Gonzalito” y tiene injerencia en Segovia, Remedios, Vegachí, Amalfi, Yalí, Cisneros, Yolombó, San Roque, Yondó, Maceo y Puerto Berrío, no se tragó el cuento.

También le sugerimos ver: Tras masacre en Remedios, aparecen nuevas amenazas atribuidas al Frente 4 de las disidencias de las Farc

Tomó 3.000 millones de pesos de las ganancias del frente, algunas armas del inventario y desertó para unirse a las disidencias de alias Calarcá.

Su primera misión, como prueba de fidelidad, habría sido la matanza de cuatro personas en dos fincas de la vereda Las Camelias, ocurrida en Remedios el 6 de junio pasado.

Pero desde entonces también se desató una reyerta entre facciones que ha dejado varios homicidios más y sembró zozobra en el nordeste.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Quién es alias Chuzo y por qué era uno de los delincuentes más buscados de Antioquia?
Alias “Chuzo”, cuyo nombre es Luis Daniel Terán Baldovino y también era conocido como alias “Matías”, es un hombre de 28 años señalado por las autoridades de participar en homicidios y desplazamientos forzados en el Nordeste antioqueño. También es señalado como responsable del asesinato de cuatro personas en Remedios y de la quema de dos fincas.
¿Dónde capturaron a alias Chuzo en Antioquia?
Alias “Chuzo” fue capturado en la vía entre Vegachí y Porcesito, en el Nordeste de Antioquia, según informó el gobernador Andrés Julián Rendón.
¿Cuánto dinero ofrecían por información que permitiera capturar a alias Chuzo?
Las autoridades ofrecían una recompensa de 200 millones de pesos por información que permitiera ubicar y capturar a alias “Chuzo”, quien era considerado un objetivo de gran valor.
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