Cayó alias ‘Chuzo’, señalado de desatar una guerra entre grupos armados en el Nordeste de Antioquia

En un paraje del nordeste de Antioquia, en las últimas horas se produjo la captura de alias “Chuzo”, uno de los delincuentes más buscados de esa región y que mantenía atizado una fuerte guerra entre facciones armadas.
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“Antioqueños, fue capturado alias Chuzo, de las Farc de Calarcá, en la vía entre Vegachí y Porcesito. Este criminal ha pasado por varias estructuras: estuvo en el ELN, fue cabecilla del Clan del Golfo y ahora hacía parte del frente 4 de las Farc”, anunció el gobernador Andrés Julián Rendón en su cuenta de X.
Por “Chuzo”, cuyo nombre de pila es Luis Daniel Terán Baldovino y también conocido en el bajo mundo como alias “Matías”, las autoridades ofrecían una recompensa de 200 millones de pesos.