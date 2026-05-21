Hubo justicia: Alec Sagaert se impuso en un sprint largo y ganó la etapa 12 del Giro de Italia

Pocas veces hay justicia en el ciclismo. Por lo general, en una etapa que termina al sprint, con sus velocidades endemoniadas, el ciclista que rompe el pelotón uno o dos kilómetros antes de la meta no gana; sino que los equipos, con sus trenes de lanzamiento, logran posicionar a su velocista y se impone.

Pero este jueves, en la etapa 12 del Giro de Italia, el joven belga Alec Segaert, del Bahrain Victorious, se impuso después de hacer una salida potente cuando faltaba kilómetro y medio para la meta ubicada en Novi Ligure, ciudad italiana que no albergaba un final de fracción del Giro desde 2019.

Segaert, de 23 años y fondista por naturaleza, logró sostener el esfuerzo máximo que hizo y, aunque en el pelotón que lo perseguía se armó una persecución policiaca intentado cazarlo, él supo, cuando faltaban 50 metros para la meta y miró hacia atrás, que iba a ganar: no había forma de que lo alcanzaran.

Estaba tan sobrado en espacio que dejó de pedalear un poco antes de la meta y levantó los brazos para que en la foto se le viera el rostro alegre, triunfal en un momento que quedará inmortalizado para su carrera. Esta fue su primera victoria en una de las grandes del ciclismo y la segunda que consiguió esta temporada.

Segaert detuvo el cronómetro en una hora, 25 minutos y 44 segundos. Le sacó tres al pelotón, en el que Toon Aerts, también belga, pero corredor del Lotto, ingresó segundo; mientras que el uruguayo Guillermo Silva, quien ganó una fracción en esta edición de la ronda italiana, terminó tercero.

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