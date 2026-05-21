Video de ataque con machete en TransMilenio revive temor por inseguridad en Bogotá

Un nuevo hecho de violencia ocurrido dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá volvió a encender los reclamos ciudadanos sobre la seguridad en la capital del país y el manejo de la población habitante de calle. En un video que se hizo viral en redes sociales se observa el momento en el que una mujer es agredida con un machete por un hombre dentro de un bus articulado de TransMilenio, presuntamente luego de un robo. De acuerdo con la denuncia conocida este martes, el agresor habría atacado a la víctima para evitar que opusiera resistencia tras quitarle su celular mientras ambos viajaban en el articulado. En las imágenes se percibe la angustia de los pasajeros, quienes observan cómo uniformados atienden la emergencia mientras el atacante logra escapar con el dispositivo móvil.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el estado de salud de la mujer ni si tuvo que ser trasladada a un centro asistencial por las heridas ocasionadas con el arma cortopunzante. Tampoco se ha informado sobre la captura del presunto responsable. El caso generó una ola de reacciones en redes sociales, donde ciudadanos cuestionaron las condiciones de seguridad dentro del sistema de transporte público y criticaron la respuesta de las autoridades distritales frente al aumento de hechos violentos protagonizados por habitantes de calle. Conozca: Mandan a prisión a presunto ladrón que mató a estudiante por robarle el celular en Bogotá “La permisividad del Distrito con los habitantes de calle ya convirtió el transporte público en un foco de inseguridad” y “la verdad en estos buses es crucial la presencia de policías”, fueron algunos de los mensajes compartidos por usuarios tras conocerse el video. El episodio ocurre en medio de un debate más amplio sobre la percepción de inseguridad en Bogotá. Aunque la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha insistido en que varios indicadores de criminalidad han mejorado, hechos violentos como este continúan alimentando la sensación de temor entre los ciudadanos.

Según la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 de la Cámara de Comercio de Bogotá, presentada en febrero de este año, la victimización en la ciudad disminuyó de 15,3% a 14,9%, mientras que también mejoró la percepción de seguridad en varias localidades y dentro del sistema TransMilenio. Siga leyendo: VIDEO | Nicky Jam sorprendió a pasajeros de TransMilenio y cantó en pleno articulado De acuerdo con el informe, el porcentaje de personas que consideran inseguro el sistema de transporte pasó de 70,6% en 2024 a 62,7% en 2025. No obstante, las imágenes de robos, agresiones y ataques difundidas constantemente en redes sociales siguen impactando la percepción ciudadana. Expertos en seguridad también han advertido sobre la diferencia entre las cifras oficiales y la sensación de inseguridad que experimentan diariamente los bogotanos. Un análisis publicado por Razón Pública señala que, aunque algunos delitos como el hurto han disminuido, continúan aumentando otros indicadores como homicidios, lesiones personales, extorsiones y violencia intrafamiliar.

El mismo informe advierte que muchas estructuras criminales operan de manera organizada en la ciudad y que se requiere fortalecer la investigación criminal, la inteligencia policial y la capacidad judicial para enfrentar fenómenos de reincidencia y violencia urbana. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.