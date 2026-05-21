Las 10 empresas de Colombia que más inversión recibieron en 2025, según KPMG

Colombia cerró 2025 con 131 transacciones de inversión en startups y US$857 millones movilizados entre equity (valor de la participación de un inversor en una empresa) y venture debt (financiación para empresas emergentes), según el informe Global Startup Ecosystem Index 2026 de KPMG.
La cifra supera los US$786 millones de 2023, aunque no alcanza los US$941 millones de 2024 ni los US$1.400 millones de 2021.
La recuperación existe, pero llega con reglas distintas, de acuerdo con KPMG, los inversionistas concentraron el capital en menos empresas y exigieron modelos de negocio probados antes de abrir el cheque.
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