Las 10 empresas de Colombia que más inversión recibieron en 2025, según KPMG

Colombia cerró 2025 con 131 transacciones de inversión en startups y US$857 millones movilizados entre equity (valor de la participación de un inversor en una empresa) y venture debt (financiación para empresas emergentes), según el informe Global Startup Ecosystem Index 2026 de KPMG. La cifra supera los US$786 millones de 2023, aunque no alcanza los US$941 millones de 2024 ni los US$1.400 millones de 2021. La recuperación existe, pero llega con reglas distintas, de acuerdo con KPMG, los inversionistas concentraron el capital en menos empresas y exigieron modelos de negocio probados antes de abrir el cheque. Lea más: Estas son las 30 empresas más innovadoras del 2026; Antioquia domina el ranking con 12

Las 10 startups colombianas que más capital atrajeron en 2025

El equity total en 2025 alcanzó US$381 millones. De ese monto, los cinco negocios más grandes absorbieron US$229 millones, lo que muestra la alta selectividad del mercado. No toda startup con promesa recibe dinero; las que ya tienen clientes y facturación son las que hoy convencen a los fondos. Estas son las diez compañías que lideraron la captación de inversiones en Colombia durante 2025, de acuerdo con KPMG: 1. Rappi – US$100 millones (logística tecnológica) 2. Bold – US$40 millones (fintech) 3. Simetrik – US$30 millones (SaaS) 4. ERCO – US$30 millones (tecnología energética) 5. FinMaq – US$29 millones (fintech) 6. Somos – US$18 millones (telecomunicaciones) 7. Monet – US$18 millones (fintech) 8. Inklusiva – US$15 millones (fintech) 9. Welli – US$13 millones (fintech) 10. LQN – US$12 millones (proptech) Entérese: Cinco empresas colombianas están entre las más innovadoras del mundo en 2026, según Fast Company

El dinero fue selectivo: menos empresas, más capital por ticket

Los cinco negocios más grandes concentraron US$229 millones de los US$381 millones totales en equity. Eso no es casualidad, ya que los inversionistas ajustaron su criterio tras años de pérdidas en startups que crecían rápido pero no generaban utilidades. El venture debt, deuda entre empresas y fondos especializados, aportó US$476 millones, el 55,5% del financiamiento total de 2025. Esa cifra revela un cambio estructural, según el informe, las startups colombianas ya no dependen exclusivamente de inversionistas que compran participación accionaria. Usan deuda para crecer sin diluir a sus fundadores. “Colombia no es solo el tercer ecosistema de la región, es el mercado con mayor valor oculto, donde la agilidad para cerrar tickets pequeños y el uso estratégico de deuda están dinamizando el financiamiento en etapas de escalamiento”, señala el reporte de KPMG.

SaaS superó a fintech, pero recibe 16 veces menos capital por empresa

El informe de KPMG registró 2.295 startups activas en Colombia al cierre de 2025, un crecimiento del 9,3% frente al año anterior. Por primera vez, el sector SaaS (software como servicio) lidera el ecosistema con 610 empresas activas, el 27% del total. Fintech quedó en segundo lugar con 465 compañías (20%). Sin embargo, el dinero no siguió a los números, debido a que el sector SaaS capturó US$41 millones en 17 transacciones, con un promedio de US$67.000 por empresa. Fintech recibió un capital 16 veces mayor por compañía. KPMG lo describe como “una asimetría de financiamiento altamente rentable”, hay más empresas de software, pero el capital sigue yendo a fintech. “El sector fintech colombiano muestra una desconexión entre capital y visión. El capital se concentra en modelos probados como crédito B2C y billeteras, mientras los fundadores exploran oportunidades en infraestructura B2B (negocio a negocio) e inteligencia artificial con potencial de crecimiento”, indica el documento. En contexto: Horasis aterriza en Medellín: la ciudad se posiciona como hub latinoamericano de inteligencia artificial, inversión e innovación

El reto que queda: pasar de ronda inicial a escalar

En América Latina, el monto promedio de inversión en rondas tempranas subió de US$1,2 millones en 2021 a US$2 millones en 2025. Pero solo 1 de cada 10 startups logra pasar a una ronda de crecimiento. Y entre una ronda y la siguiente, las empresas esperan en promedio 26 meses para levantar capital de nuevo. El diagnóstico del informe da cuenta que conseguir la primera inversión se volvió más frecuente, pero dar el salto a escala regional sigue siendo difícil. María Paula Peñaranda, gerente de innovación y líder de Private Enterprise de KPMG Colombia, resume el desafío al decir que el país “tiene el talento y la masa crítica”. Y agregó: “La tarea de 2026 es construir los puentes entre etapas para que ese dinamismo se convierta en empresas que compitan a escala regional, generen exits y reinviertan en el ecosistema”, dijo. Le puede interesar: Seis empresas colombianas están en la élite del mundo del emprendimiento, según Endeavor

Cuatro sectores que marcarán el ecosistema colombiano en 2026