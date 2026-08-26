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Brennan ganó otra vez en la Vuelta a España y Tejada empieza a mostrarse en la montaña

Tras la quinta jornada, Matthew Brennan logró su segunda victoria en la Vuelta, que lidera el esloveno Tadej Pogacar.

  • Harold Tejada comenzó a mostrar sus condiciones en la montaña al cruzar segundo por el Alt de Paüls, puerto de tercera categoría. FOTO GETTY
    Harold Tejada comenzó a mostrar sus condiciones en la montaña al cruzar segundo por el Alt de Paüls, puerto de tercera categoría. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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El ciclista británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) hizo buenos los pronósticos al imponerse este miércoles en la quinta etapa de la Vuelta a España, de 173,3 kilómetros entre Falset. Costa Daurada y Roquetes. Terres de l’Ebre, donde el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) protegió sin problemas el maillot rojo de líder, que viste desde el primer día en Mónaco.

Brennan, especialista al sprint, redondeó el buen trabajo de sus compañeros y se impuso con un tiempo de 3:47.02, luego de un final nervioso, en el que superó al belga Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe), segundo, y al italiano Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost).

Para Brennan significó otra jornada especial en una Vuelta en la que ya había conseguido el triunfo en la segunda etapa, disputada entre Mónaco y Manosque.

Lea: Pogacar atacó a 50 kilómetros, ganó en Andorra y se consolidó como líder de la Vuelta a España

El mejor corredor colombiano en la fracción fue Harold Tejada (Astana), quien terminó en la casilla 32.

El huilense, además, comenzó a mostrarse en la montaña. Tejada cruzó segundo en el paso por el Alt de Paüls, puerto de tercera categoría ubicado en el kilómetro 148,5, donde el francés Pavel Sivakov (UAE Team Emirates-XRG) pasó primero. Harold es 14° en la tabla general, a 5.30 de Pogacar. Juan Felipe Rodríguez (EF) es 29°, a 12.49; y Santiago Buitrago (Bahrain), 53°, a 23.43.

En la clasificación general, Pogacar mantiene el liderato con una ventaja de 3:21 minutos sobre su compatriota Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y de 3:32 sobre el español Enric Mas (Movistar).

Este jueves se disputará la sexta fracción, de 177,4 kilómetros entre Alcossebre y Castelló. La jornada tendrá cuatro pasos montañoso, el más exigente, el Puerto Bartolo, de primera categoría, ubicado en el kilómetro 153.

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Lea también: 134 escarabajos y legado de gloria: esta es la historia de Colombia en Vuelta a España

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas etapas ha ganado Matthew Brennan en la Vuelta a España 2026?
Matthew Brennan suma dos victorias en la Vuelta a España 2026: ganó la segunda etapa, entre Mónaco y Manosque, y volvió a imponerse en la quinta fracción, entre Falset y Roquetes.
¿Quién es el líder de la Vuelta a España después de la quinta etapa?
Tadej Pogacar continúa como líder de la clasificación general después de la quinta etapa y conserva el maillot rojo que viste desde el inicio de la carrera en Mónaco.
¿Cómo le fue a Harold Tejada en la quinta etapa de la Vuelta a España?
Harold Tejada fue el mejor colombiano de la jornada al finalizar en el puesto 32. Además, el corredor del Astana cruzó segundo por el Alt de Paüls, único puerto de la etapa.
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