Fátima, la niña antioqueña de cinco años que conquistó el mundo junto a su caballo

Con apenas cinco años, Fátima Giraldo Posada ya escribió una página dorada para la equitación colombiana. La pequeña amazona antioqueña se coronó campeona mundial de chalanería en la categoría mini (4 a 5 años), demostrando que el talento, la disciplina y el amor por los caballos no entienden de edades.

En República Dominicana se le vio segura, concentrada y disfrutando cada paso de Nebulosa de La Vitrina, el ejemplar con el que conquistó la medalla de oro. Mientras muchos niños de su edad apenas empiezan a descubrir sus aficiones, Fátima ya deslumbraba ante los jueces internacionales, quienes destacaron la naturalidad con la que montó. Su relación con los caballos comenzó prácticamente desde que dio sus primeros pasos. Desde muy pequeña ha asistido a clases en el Club de Equitación Cabbali, donde fue desarrollando las habilidades que hoy la llevaron a convertirse en campeona del mundo.

El camino hacia el título no fue sencillo. Después de conseguir su clasificación al campeonato mundial, la familia se propuso hacer todo lo posible para que pudiera asistir al evento. Fueron meses de entrenamientos, sacrificios y la ayuda de muchas personas que hicieron realidad el sueño de representar a Colombia en el exterior.

En su categoría compitió frente a otras nueve niñas y terminó imponiéndose gracias a una presentación que convenció plenamente al panel de jueces. Su manejo del caballo, la serenidad y la naturalidad sobre la montura fueron determinantes para quedarse con el primer lugar.

“Para nosotros, como papás, ha sido un esfuerzo muy grande, un orgullo inmenso y una experiencia hermosa”, expresaron sus familiares, quienes además resaltan que, más allá de la medalla, la práctica de la equitación le ha permitido desarrollar valores como la disciplina, la responsabilidad y el respeto por los animales.

Colombia dominó el Mundial

El logro de Fátima hizo parte de una destacada actuación de la delegación colombiana. Al campeonato asistieron 70 niños y niñas del país, mientras que el Club de Equitación Cabbali estuvo representado por ocho deportistas, quienes regresaron con medalla.

Gracias a esa sobresaliente participación, Colombia se proclamó campeona mundial por equipos, al ser la delegación con el mayor número de medallas y cintas obtenidas durante la competencia.

Los ocho representantes del Club de Equitación Cabbali regresaron del Mundial con medalla. Fátima Giraldo Posada obtuvo la medalla de oro en la categoría mini (4 a 5 años) montando a Nebulosa de La Vitrina; Celeste Villa Mendoza ganó la medalla de plata en la categoría júnior (12 a 14 años) con Poeta de La Sofí; Vicente Arango Villegas consiguió la plata en la categoría infantil (9 a 11 años) con Nebulosa de La Vitrina; Emiliano Montoya Moreno se coronó campeón en la categoría infantil (9 a 11 años) con Poeta de La Sofí; Juan David Ochoa Palacio obtuvo el oro en la categoría júnior (12 a 14 años) con Nebulosa de La Vitrina; Gabriel Vargas Velásquez alcanzó la medalla de bronce en la categoría júnior (12 a 14 años) con Heróico de San Isidro; Sara Puccini Sierra conquistó el oro en la categoría de 21 a 24 años con Nebulosa de La Vitrina; y Melissa Leal Cano también se llevó la medalla de oro en la categoría de mayores de 25 años con Poeta de La Sofí.

Para Fátima, el título mundial apenas representa el primer gran paso de una carrera que promete estar llena de éxitos. Con la espontaneidad propia de una niña de cinco años y la serenidad de una campeona, demostró que los sueños también pueden comenzar al galope.