Video | Fernando Gaviria ya posó con su “nueva piel”: ¿Qué le espera al velocista en el equipo Caja Rural?

Ganó algunas, pero ninguna en alguna de las tres grandes carreras del ciclismo. La última victoria de Gaviria en una de esas carreras fue en 2019, cuando se quedó con la tercera etapa del Giro de Italia. Desde entonces, estuvo cerca de cruzar la meta primero, mas no lo consiguió. En el Tour de Francia del 2024 terminó segundo un par de veces y después se retiró. En 2025 estuvo adelante en los embalajes, pero la falta de un tren de lanzamiento no le permitió brillar. El vínculo del ciclista colombiano con el Movistar terminó en medio de cuestionamientos de los aficionados por su rendimiento deportivo. Sin embargo, hay que decir que Gaviria dio lucha en medio de un momento en que velocistas como Mark Cavendish, Jasper Philipsen y Biniam Girmay, encontraron su mejor nivel y tuvieron equipos armados para que ganaran etapas en las grandes. Cavendish, antes del retiro deportivo, tuvo al Astana puesto para que consiguiera su triunfo 35 de etapa en el Tour de Francia y batiera el récord que tenía Eddy Merckx de 34 victorias. Philipsen tiene en el Alpecin belga uno de los mejores trenes de lanzamiento del mundo con el neerlandés Mathieu van der Poel –uno de los mejores ciclistas del mundo–, como uno de sus lanzadores; mientras que el eritreo encontró todo el respaldo del Intermachine y mostró buenas piernas.

¿Qué le espera a Fernando Gaviria con el Caja Rural?

La presión, al parecer, le pasó factura a Gaviria. El ciclista antioqueño, desde hace un tiempo, se veía agobiado. En Movistar, que años atrás era uno de los equipos protagonistas en las grandes, se obsesionaron con retornar a los lugares que ostentaron años atrás, cuando estaba Alejandro Valverde, Nairo Quintana o Richard Carapaz, en su escuadra.

No lo han logrado. Sin embargo, siguen siendo un equipo de categoría World Tour, la máxima del ciclismo internacional. La nueva escuadra de Fernando Gaviria, donde fue recibido con aprecio por su experiencia y todo lo que le puede aportar a sus compañeros, es un equipo profesional del circuito de la UCI: está en la “segunda división” del pedalismo mundial. Por eso, no tiene cupo directo en el Tour de Francia o el Giro de Italia. La participación del equipo en esas carreras dependerá de lo que hagan los pedalistas en el inicio de temporada para ganar una invitación por parte de los organizadores. Lo mismo ocurre en competencias como la París-Roubaix, la carrera clásica en la que Gaviria siempre ha soñado participar, según le contó a este diario. En esa competencia participan, de manera obligatoria, los 18 elencos World Tour y varios invitados que completan el pelotón de 25 escuadras.

La carrera “grande” en la que el equipo de Gaviria, quien se mostró animado por llegar al Caja Rural, tendrá participación es La Vuelta a España. “Mi objetivo es trabajar bien, ayudar al equipo en todo lo que pueda e intentar lograr victorias. En La Vuelta a España me gustaría luchar por conseguir el triplete de victorias en grandes vueltas. Sería emocionante”, aseguró Gaviria.



Hasta el momento, Gaviria suma dos victorias en el Tour de Francia (las consiguió en 2018, cuando se vistió de amarillo un día), así como cinco victorias en el Giro de Italia (4 en 2017 y una en 2019). Además, se mantiene como el colombiano con más victorias a nivel profesional –ha ganado más de 50 etapas. Además de su experiencia, el corredor de La Ceja espera aportar a su nueva escuadra “compañerismo, victorias y alegría”.

Además, aunque es pronto para pensar en el retiro –le pueden quedar 3 o 4 años más de bien ciclismo–, Gaviria, quien en noviembre del año pasado fue sancionado en Mónaco por conducir en estado de embriagues, aseguró que cuando deje las bicicletas le gustaría dedicarse a aprender sobre ganado, vacas, “trabajar en cuestiones de animales”.

Preguntas frecuentes sobre el tema: