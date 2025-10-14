x

¡Le faltó poco para ganar! Así le fue a Fernando Gaviria en el inicio del Tour de Guangxi

El ciclista colombiano Fernando Gaviria estuvo cerca de la victoria. Picó en punto a falta de 200 metros para la meta pero fue cazado. El antioqueño fue top-10.

  • Fernando Gaviria tiene 52 victorias como corredor profesional. FOTO @MOVISTAR
    Fernando Gaviria tiene 52 victorias como corredor profesional. FOTO @MOVISTAR
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 6 horas
bookmark

La ambición de Fernando Gaviria continúa intacta a sus 31 años de edad, los últimos diez en la máxima categoría del ciclismo.

El colombiano, convertido en uno de los mejores velocistas del pelotón mundial, no logra una victoria desde el 6 de febrero de 2024, en Duitama, en el recordado Tour Colombia. Ahora, en el Tour de Guangxi, una carrera que le trae gratos recuerdos, “El Misil”, como es apodado el antioqueño, evidencia nivel, velocidad y hambre triunfal.

En la carrera en territorio chino, la cual es la última del calendario World Tour en 2025, el nacido en La Ceja estuvo cerca de lograr este martes el triunfo en la accidentada jornada inicial, de 149.4 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Fangchenggang, donde se impuso el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Lea: Fernando Gaviria abrió su corazón y habló sobre sus sueños en el ciclismo internacional

En la jornada más llana de la sexta edición de la competencia, Gaviria, luego de salvarse de la una montonera que se produjo a menos de un kilómetro para la meta, saltó del pelotón principal a unos 200 metros de la llegada. Tal vez arrancó un pronto y al final fue rebasado para cruzar en la sexta posición. Con su cabeza mirando hacia abajo evidenció impotencia. Se dio cuenta que le faltó poco para gana, pero sin lanzadores, también demuestra inteligencia y gran estado de forma para mantenerse entre los hombres más rápidos del pelotón.

En esta carrera, Gaviria logró cuatro victorias en 2017 y otras dos en 2019.

Magnier, por su parte, con 21 años, consiguió su victoria 15 del año tras un tiempo de 3:19.37. Lo escoltaron en la fracción el alemán Max Kanter (XDS Astana Team), segundo, y el belga Jordi Meeus (Red Bull – Bora- hansgrohe), tercero.

Por su parte, Diego Pescador, compañero de Gaviria, cruzó 31° y Sergio Higuita (Astana), 97°, ambos con el mismo tiempo del vencedor.

En la corta historia de esta prueba en territorio asiático, Colombia, además de Gaviria, también se ha lucido gracias a Daniel Felipe Martínez (Bora), quien fu subcampeón en 2019.

Este miércoles, en la segunda fracción, se disputarán 178.9 kilómetros entre Chongzuo y el final, que pica en alto, en Jingxi, donde Pescador e Higuita esperan ser protagonistas.

Siga leyendo: Stefany Cuadrado dice que a la pista sale a disfrutar y que su meta es una medalla olímpica

Liga Betplay

