¡Le faltó poco para ganar! Así le fue a Fernando Gaviria en el inicio del Tour de Guangxi

La ambición de Fernando Gaviria continúa intacta a sus 31 años de edad, los últimos diez en la máxima categoría del ciclismo.

El colombiano, convertido en uno de los mejores velocistas del pelotón mundial, no logra una victoria desde el 6 de febrero de 2024, en Duitama, en el recordado Tour Colombia. Ahora, en el Tour de Guangxi, una carrera que le trae gratos recuerdos, “El Misil”, como es apodado el antioqueño, evidencia nivel, velocidad y hambre triunfal.

En la carrera en territorio chino, la cual es la última del calendario World Tour en 2025, el nacido en La Ceja estuvo cerca de lograr este martes el triunfo en la accidentada jornada inicial, de 149.4 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Fangchenggang, donde se impuso el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

En la jornada más llana de la sexta edición de la competencia, Gaviria, luego de salvarse de la una montonera que se produjo a menos de un kilómetro para la meta, saltó del pelotón principal a unos 200 metros de la llegada. Tal vez arrancó un pronto y al final fue rebasado para cruzar en la sexta posición. Con su cabeza mirando hacia abajo evidenció impotencia. Se dio cuenta que le faltó poco para gana, pero sin lanzadores, también demuestra inteligencia y gran estado de forma para mantenerse entre los hombres más rápidos del pelotón.