Por el título de la NBA-2026: las claves de la final entre Spurs y Knicks

Los San Antonio Spurs inician las finales de la NBA como locales ante New York Knicks. Los texanos, de la mano de Victor Wembanyama y Frost Bank Center en un nivel superlativo, buscarán dar el primer golpe en la lucha por el campeonato.
Para los neoyorquinos el panorama es distinto, vienen con más días de descanso que los Spurs, lo que les puede jugar a favor, pero también en contra.
En una nueva disputa del trofeo Larry O’Brien se profundizará en las claves de esta final que inicialmente tendrá cuatro juegos que pueden extenderse hasta siete. Aquí, las claves de ambos equipos y qué necesitan para ser campeones.