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Por el título de la NBA-2026: las claves de la final entre Spurs y Knicks

El primer juego de la disputa por el anillo de campeón del mejor baloncesto del mundo empieza este miércoles a las 7:30 p.m. en San Antonio.

  • Victor Wembanyama, el gran referente de San Antonio Spurs. FOTO AFP
    Victor Wembanyama, el gran referente de San Antonio Spurs. FOTO AFP
  • Jalen Brunson, figura de los New York Knicks. De ser necesario, las finales se extenderán hasta el 19 de junio. FOTO GETTY
    Jalen Brunson, figura de los New York Knicks. De ser necesario, las finales se extenderán hasta el 19 de junio. FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Los San Antonio Spurs inician las finales de la NBA como locales ante New York Knicks. Los texanos, de la mano de Victor Wembanyama y Frost Bank Center en un nivel superlativo, buscarán dar el primer golpe en la lucha por el campeonato.

Para los neoyorquinos el panorama es distinto, vienen con más días de descanso que los Spurs, lo que les puede jugar a favor, pero también en contra.

En una nueva disputa del trofeo Larry O’Brien se profundizará en las claves de esta final que inicialmente tendrá cuatro juegos que pueden extenderse hasta siete. Aquí, las claves de ambos equipos y qué necesitan para ser campeones.

Wemby es la base de todo

Para los San Antonio Spurs, conseguir la primera elección del Draft de 2023 fue fundamental para estar en las finales este año. En ese pick, se hicieron con los servicios de Victor Wembanyama (2,24 metros de estatura).

Ante Oklahoma, el “alien francés” hizo un histórico primer partido con 41 puntos y 24 rebotes; además, “Wemby” se convirtió en el más joven de la franquicia (22 años) en conseguir el MVP en la Conferencia Oeste.

Lea: Historia en el inicio de las Finales de Conferencia de la NBA: doble tiempo extra en ambos juegos

De la misma forma que llegó el oriundo de París, también lo hicieron Stephon Castle y Dylan Harper, dos bases que vía Draft arribaron a San Antonio y junto a la experiencia de D’Aaron Fox forman una “tromba” arrolladora en las estadísticas ofensivas, pero principalmente, un equipo con aguante físico para competir a la más alta exigencia.

Contra Nueva York tendrán un reto más duro desde lo físico que con Oklahoma, el cual los exigió hasta el séptimo partido en las finales del Oeste. Castle tendrá la tarea de marcar a Jalen Brunson, mientras que “Wemby”, con su eficacia y estatura, debe neutralizar el poderío aéreo de Karl Anthony Towns.

Brunson, en su mejor momento

Jalen Brunson, figura de los New York Knicks. De ser necesario, las finales se extenderán hasta el 19 de junio. FOTO GETTY
Jalen Brunson, figura de los New York Knicks. De ser necesario, las finales se extenderán hasta el 19 de junio. FOTO GETTY

Cuando Jalen Brunson llegó a Nueva York hace tres temporadas nadie se imaginó que la tercera espada de los Dallas Mavericks en 2022 iba a ser la gran estrella de la Conferencia Este tres años después.

El empuje de una ciudad como Nueva York, más un equipo consolidado como estos Knicks, es una combinación que puede con todo.

Mike Brown, el coach de los de la Gran Manzana, llegó a cambiar el esquema en 2025, pues con los mismos jugadores logró llegar a las finales.

Con juego físico, relevos clave como los de OG Annunoby y el manejo de la pintura de Karl Anthony Towns o Mitchell Robinson le dieron a los Knicks ese dominio de campo que tanto necesitaban.

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El entrenador recordó su amistad con D’Aaron Fox en la previa del juego: “Sin duda quiere ganarme y yo quiero darles una paliza. Los quiero, y siempre se les puede querer, tanto antes como después”.

Los duelos que tendrán que ganar los Knicks en la defensiva van más allá de Wembanyama. Sin duda, el francés es casi indomable por su físico, pero no juega solo. Una fortaleza de los Spurs es dejar que caiga todo el marcaje rival en “Wemby” y abrir espacios con jugadores como Castle, Harper o Champagnie, juego en el que no pueden caer los jugadores del equipo neoyorquino. El primer partido será este miércoles (7:30 p.m.) con transmisión de ESPN2 y Disney+.

Siga leyendo: El anillo de campeón: la obsesión de los cuatro finalistas de Conferencia en la NBA

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