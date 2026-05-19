El anillo de campeón: la obsesión de los cuatro finalistas de Conferencia en la NBA

En la NBA solo quedan cuatro equipos en la carrera por el campeonato: OKC Thunder, San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers y New York Knicks. La final en la Conferencia Oeste tuvo un arranque frenético el pasado lunes con el primer juego de la serie entre Spurs y Oklahoma. Los texanos vencieron a los actuales campeones 115-122 en doble tiempo extra. La gran figura fue Victor Wembanyama, quien registró 41 puntos y 24 rebotes. Cada una de las cuatro franquicias tiene una razón de índole histórica para conseguir el campeonato.

Oklahoma, por bicampeonato

Durante el final de la década de los 2000 e inicios de la de los 2010, los Thunder se caracterizaron por tener un equipo altamente competitivo con jugadores como James Harden, Russell Westbrook y Kevin Durant. Pero el equipo jamás consiguió hacerse con el trofeo Larry O’Brien (campeón). Para la temporada 2024/25, OKC armó un elenco lleno de jugadores “drafteados” en los últimos años, como Chet Holmgren, Jalen Williams, Jailyn Williams y Ajay Mitchell, para acompañar a la superestrella canadiense Shai Gilgeous-Alexander, ganador del MVP en las últimas dos temporadas. Este quinteto ganó la NBA en 2025 y busca repetir el título en 2026, pero primero debe superar a “Wemby” y sus Spurs en el Oeste.

“Wemby” y el renacer Spur

Tras conseguir a Victor Wembanyama en 2023, los San Antonio Spurs se han enfocado en formar un conjunto para el pívot francés de 2,20 metros de estatura. La llegada de “Wemby” fue un oasis en el desierto para los texanos que no encontraban el rumbo después de la época dorada de la franquicia con Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili a la cabeza. Jugadores como De’Aaron Fox y Devin Vassell complementan al francés en busca del anillo luego de 12 años. “Siente el deseo de entregarse por completo en cada momento que se le presenta. Posee una habilidad excepcional, otorgada por Dios”, manifestó Mitch Johnson, entrenador de Spurs sobre Wembanyama.

Hay vida después de Lebron

Los Cleveland Cavaliers no llegaban a una Final de Conferencia desde el 2018, cuando LeBron James era el líder de la franquicia de la “C”. Después de la ida del Rey a los Lakers no ha salido el sol para los Cavs. De la mano de figuras como James “La Barba” Harden, Donovan Mitchell y Evan Mobley, los Cavaliers vuelven a soñar con la conquista de la NBA, algo que parecía imposible en los años posteriores a LeBron.

Knicks: 53 años sin título

New York Knicks, el equipo que tiene el apoyo de la Gran Manzana y que hace del Madison Square Garden una caldera en cada partido como local, quiere devolverles a los neoyorquinos la alegría en el baloncesto después de 53 años de su último título (1973). Patrick Ewing y Carmelo Anthony lideraron a la escuadra de La Ciudad que Nunca Duerme, pero jamás ilusionaron tanto como los Knicks actuales. De la mano de Jalen Brunson y Karl Anthony Towns, los Knicks quieren vencer a los CAVS y posteriormente vencer en las Finales de la NBA.

Así se jugarán las Finales de Conferencia