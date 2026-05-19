El anillo de campeón: la obsesión de los cuatro finalistas de Conferencia en la NBA

En la NBA solo quedan cuatro equipos en la carrera por el campeonato: OKC Thunder, San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers y New York Knicks.
La final en la Conferencia Oeste tuvo un arranque frenético el pasado lunes con el primer juego de la serie entre Spurs y Oklahoma. Los texanos vencieron a los actuales campeones 115-122 en doble tiempo extra. La gran figura fue Victor Wembanyama, quien registró 41 puntos y 24 rebotes.
Cada una de las cuatro franquicias tiene una razón de índole histórica para conseguir el campeonato.