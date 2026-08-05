Flor Denis Ruiz gana el oro en jabalina con marca histórica de 67.34 metros; Colombia hizo el 1-2 en Centroamericanos

A sus 35 años de edad, Flor Denis Ruiz continúa enriqueciendo su laureada hoja de vida. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizan en Santo Domingo, República Dominicana, la atleta nacida en Pradera, Valle del Cauca, se adjudicó la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina con récord sudamericano.
Con sus potentes brazos, la mamá de Génesis, quien es su mayor motivación en el deporte y la vida, logró una marca de 67.34 metros en la ronda inicial de la prueba y dejó atrás la hazaña que había conseguido en 2024. De acuerdo con la cuenta @TrackGazette, “registró uno de los lanzamientos más largos de la historia por una mujer de 35 años o más”.
La superioridad de esta deportista de 1.72 metros de estatura sobre sus rivales fue tal que venció por más de 9 metros de distancia a la también colombiana Valentina Barrios, quien con 58.14 m alcanzó la medalla de plata.
Para entender la dimensión del triunfo de Flor Denis, hay que señalar que esta actuación la puso entre las mejores marcas de la historia del atletismo colombiano con respecto al ranking histórico mundial de cada prueba.
El listado, según @AlexDatos2 en X, lo encabezan Caterine Ibargüen en salto triple (6.ª mejor de la historia mundial) y Lorena Arenas en 10 000 m marcha (8.ª). Siguen Ruiz con el 24.º mejor registro en jabalina, Anthony Zambrano en 400 m (27.º) y Ronal Longa en 100 m (31.º).