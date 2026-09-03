Gamero llega a Millonarios con dos jugadores lesionados: uno estará varios meses por fuera

La directiva de Millonarios trabaja para cerrar los últimos asuntos administrativos y darle luz verde al anuncio de Gamero. Según explicó el periodista Alexis Rodríguez en X, solo restan algunos trámites para concretar su regreso. “Es cuestión de documentación y la idea es poder anunciarlo hoy mismo”, señaló.

Alberto Gamero está a pocos detalles de ser oficializado como nuevo técnico de Millonarios. El entrenador samario volverá al banquillo azul para intentar sacar al equipo de una crisis que se profundizó después de la salida de Fabián Bustos y la derrota 3-2 frente a Independiente Santa Fe en el clásico capitalino.

La intención del club es que Gamero pueda asumir cuanto antes y tenga al menos un par de entrenamientos con el plantel antes del próximo compromiso, pues Millonarios visitará este domingo 6 de septiembre a Deportivo Pereira, por la novena fecha de la Liga BetPlay. El partido está programado para las 6:10 p. m.

Gamero tendrá que empezar con problemas

El nuevo entrenador, que vivirá su segundo ciclo en Millonarios después de dirigir al equipo entre 2020 y 2024, tendrá que afrontar rápidamente algunos inconvenientes de la plantilla.

Durante el clásico contra Santa Fe, Millonarios sufrió dos lesiones. La más preocupante fue la del lateral Jhomier Guerrero, quien llegó hace pocos meses al conjunto bogotano y ahora estará alejado de las canchas durante un periodo importante.

El club confirmó que el jugador sufrió una fractura del tercio proximal del peroné y que recibió manejo ortopédico inmediatamente después de la lesión.

“Tiempo de recuperación según evolución”, informó Millonarios, que también anunció que Guerrero comenzaría este jueves su proceso de rehabilitación.

Aunque el equipo no estableció un periodo exacto de incapacidad, de acuerdo con las estimaciones médicas para este tipo de lesiones, la recuperación puede tardar aproximadamente entre dos y tres meses, dependiendo de la evolución.

Leonai Souza, otra preocupación

La lesión de Guerrero no fue la única que sufrió Millonarios durante el clásico. El brasileño Leonai Souza también tuvo que abandonar el terreno de juego después de presentar molestias musculares.

El club informó que el volante presenta una lesión muscular de los isquiotibiales de la pierna izquierda y que será sometido a los estudios correspondientes para establecer el grado de la lesión.

Por ahora, Millonarios no ha determinado cuánto tiempo estará fuera de competencia, por lo que Gamero deberá esperar el resultado de los exámenes para conocer si podrá contar con el brasileño en los próximos partidos.

El segundo ciclo de Gamero

La llegada de Gamero marcará su regreso a Millonarios después de una primera etapa que se extendió entre 2020 y 2024 y en la que consiguió tres títulos.

Con el conjunto capitalino conquistó la Copa Colombia, la Liga BetPlay y la Superliga, además de convertirse en uno de los entrenadores más importantes de la historia reciente del club.

Ahora tendrá una misión diferente: asumir un equipo golpeado por los resultados, con poco margen de error y que necesita reaccionar rápidamente en el campeonato.

Su primer reto será encontrar soluciones para las bajas de Guerrero y, posiblemente, Leonai Souza, mientras intenta imponer nuevamente su idea de juego.