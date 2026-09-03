Inpec trasladó a Kiko Gómez tras operativo en su celda por presuntas amenazas a la Corte Suprema

Un teléfono celular incautado al parecer en la celda del exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, es el primer resultado del operativo ordenado por el presidente Abelardo De La Espriella tras revelarse graves intimidaciones contra la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente, tras el operativo, el exgobernador, que se encontraba encarcelado en La Picota, en Bogotá, fue trasladado por uniformados del Inpec a la cárcel de Picaleña, en Ibagué, donde continuará resguardado mientras se adelanta esta investigación en su contra. Las autoridades detallaron que, en medio de las diligencias, Kiko Gómez negó cualquier vínculo con el atentado en la Procuraduría.
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La diligencia comandada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se ejecutó este jueves, 3 de septiembre, en respuesta a denuncias que vinculan al exmandatario departamental con las presiones a los magistrados, en relación con los recientes disparos en el piso 26 de la Procuraduría.