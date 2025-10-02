Alejandro Restrepo aumenta su invicto con el DIM en Bogotá; estas son las cifras del estratega rojo

El técnico Alejandro Restrepo está viviendo un buen presente con Independiente Medellín, equipo al que tiene clasificado a semifinales de la Copa Betplay, tercero en Liga y primero en la tabla de reclasificación del año. Le puede interesar: Clasificación sin discusión: Independiente Medellín es el equipo más goleador de la Copa Sudamericana A esos números se suma cifras como la alcanzada con el DIM en Bogotá, ya que ajusta nueve fechas invicto con los rojos en Bogotá, nueve fechas con empates y triunfos ante Santa Fe, Millonarios, La Equidad y Fortaleza.

Desde su llegada al DIM, en agosto de 2024, Restrepo ajusta en liga 54 partidos, 25 triunfo, 19 empates y 10 derrotas, mientras que en Copa tiene once juegos con siete triunfos, un empate y tres caídas; con un subtítulo. Y no solo son cifras positivas con el rojo, sino que según datos del especialista en estadísticas, 15 resultados positivos de 20 visitas (dos con Atlético Nacional, cuatro con Pereira y nueve con el Poderoso).

Este miércoles a Bogotá, el DIM llegó con la desventaja 1-2, pero con el planteamiento y el desarrollo del juego logró una victoria 3-0 que lo dejó como clasificado a la semifinal de la Copa, una especie de revancha, contra el equipo que le quitó el título de la Liga el semestre pasado. Sobre el rendimiento y las cifras positivas que ajusta con el DIM, Restrepo dijo en la rueda de prensa que, “ganamos un partido duro, al campeón de la Liga, sabíamos que iba a ser difícil por los duelos, teníamos que estar atentos, concentrados, no dar ninguna pelota por perdida y estar respaldados para aprovechar las opciones con nuestros delanteros y así fue”. Así mismo, resaltó “tenemos un grupo de jugadores importantes todos, tanto los titulares como los que llegan desde el banco, y lo importante es que estamos fuertes como grupo, fortalecidos y empujando todos para alcanzar los mismos objetivos”.

¿Cuál es el rival del DIM en semifinal?

El DIM es el primer semifinalista confirmado de la Copa Betplay, y ahora, espera por su rival, que saldrá de la llave que enfrentarán Envigado y Pereira, con partidos programados para los días 7 de octubre en el Polideportivo Sur y el 21 del mismo mes en el Centenario de Armenia. Los demás equipos clasificados a los cuartos de final disputarán en lo corrido de este mes los duelos, para determinar los otros clasificados a la semifinal. Las series están integradas así: América-Junior y Nacional-Once Caldas.