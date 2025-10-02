x

Empleos en tecnología: más de 3.700 vacantes en informática y telecomunicaciones en el país

Salarios que superan los $7 millones y contratos indefinidos hacen parte de las oportunidades en el sector TI. Así puede postularse por Magneto.

  • El sector de software e informática en Colombia sigue siendo uno de los principales generadores de empleo. FOTO: GETTY
  • Cerca de 1.000 de las vacantes tecnológicas en Colombia están abiertas para personas sin experiencia. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
02 de octubre de 2025
bookmark

El sector tecnológico en Colombia sigue siendo uno de los grandes dinamizadores del mercado laboral. Actualmente hay más de 3.700 vacantes activas en software, informática y telecomunicaciones, con salarios que van desde $1,4 millones hasta más de $7 millones mensuales, según la información disponible en Magneto Empleos.

Entre las vacantes publicadas, cerca de 1.000 están dirigidas a personas sin experiencia, lo que representa una oportunidad clave para quienes buscan su primer empleo en el sector TI.

Le puede interesar: ¡Trabajo sí hay en Bogotá! Empresas están ofertando más de 84.000 vacantes y así puede aplicar

Roles más buscados en tecnología

Cerca de 1.000 de las vacantes tecnológicas en Colombia están abiertas para personas sin experiencia. FOTO: GETTY
Los cargos más demandados son:

- Desarrollador Full Stack.

- Técnico en telecomunicaciones.

- Ingeniero de software especialista.

- Analista de ciberseguridad.

- Analista de Sistemas de Información (SI).

Además, se encuentran plazas para diseñadores UX/UI, ingenieros de datos y técnicos de soporte, lo que muestra la variedad de perfiles que requieren las empresas del sector.

Tipos de contrato y estabilidad laboral

La mayoría de estas oportunidades son con contrato indefinido (1.100 vacantes), seguido por contratos a término fijo y de aprendizaje. Esto refleja la necesidad de las empresas de vincular talento de manera estable y de largo plazo, especialmente en un sector que enfrenta escasez de profesionales.

Lea más: Convocatoria en Cali: Tiendas Ara ofrece programa de aprendizaje con patrocinio; así puede postularse

Oportunidades de empleo más destacadas en software, informática y telecomunicaciones

Analista de Ciberseguridad y SI - Medellín

Salario a convenir.

Funciones:

- Realizar los procesos de auditoría interna relacionados con el sistema de gestión de seguridad de la información basado en ISO 27001.

- Atender auditorías externas de clientes y apoyar en la resolución de planes de acción para cerrar No conformidades de seguridad de la información.

- Mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad de la información y la protección de datos de la compañía y sus empresas filiales.

- Administrar y supervisar herramientas de seguridad, asegurando su correcto funcionamiento y alineación con el sistema de gestión de seguridad de la información.

- Monitorear alertas sobre sistemas, aplicaciones y amenazas avanzadas (Threat Intelligence).

- Acompañar/liderar la respuesta ante incidentes de seguridad, incluyendo análisis forense y gestión de crisis.

- Gestionar riesgos de seguridad, desde la identificación hasta la implementación de acciones de mitigación

- Liderar escaneos de vulnerabilidades, pruebas de penetración y seguimiento de remediación.

- Gestionar los requerimientos internos mediante herramientas de gestión de tickets (help desk) o soluciones de colaboración corporativa.

Requisitos:

- Manejo de herramientas básicas de hacking ético como Burp Suite , ZAP , nmap , SQLmap y Nikto .

- Experiencia con soluciones de seguridad como XDR , Protección de Endpoint y Email Security.

- Conocimientos en Redes y Seguridad Perimetral

- Herramientas Ofimáticas (Excel).

- Habilidades de comunicación y escritura.

- Ingles B1 (opcional).

Aplique acá.

Ingeniero de Proyecto comercial en Seguridad Electrónica - Medellín

Salario: $ 4.719.000 a $ 5.100.000.

Responsabilidades:

- Diseñar e implementar proyectos de seguridad electrónica.

- Supervisar la ejecución y cumplimiento de los proyectos.

- Gestionar ventas y desarrollo de nuevos clientes en el sector.

- Liderar el equipo de trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto.

- Realizar seguimiento y optimización de los sistemas implementados.

Conozca también: Trabajo híbrido: más de 2.400 ofertas laborales disponibles en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali y Cartagena

Requerimientos:

- Experiencia comprobada en seguridad electrónica.

- Habilidades de ventas en el sector de seguridad.

- Capacidad demostrada para gestionar proyectos complejos.

- Formación técnica en ingeniería.

- Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

Envíe la hoja de vida acá.

Desarrollador Full Stack - Bogotá

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Desarrollar aplicaciones web y móviles utilizando Laravel Angular/React y C# .NET.

- Crear y mantener APIs REST para la integración de sistemas.

- Automatizar procesos operativos repetitivos.

- Implementar arquitectura de microservicios y patrones de diseño.

- Optimizar el rendimiento en aplicaciones y bases de datos.

- Liderar técnicamente y ofrecer mentoring a desarrolladores junior.

- Gestionar DevOps y CI/CD para pipelines de datos y aplicaciones.

Requerimientos:

- Más de 1 año de experiencia con C# .NET Framework/Core.

- Más de 1 año de experiencia en Laravel PHP.

- Más de 1 año de experiencia en Angular o React.

- Experiencia en Microsoft SQL Server para realizar queries complejas y optimización.

- Creación consumo y documentación de APIs REST.

- Dominio avanzado de JavaScript ES6+.

Postúlese acá.

Ingeniero de Software Especialista - Medellín, Bogotá, Neiva, Armenia, Pereira

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Diseñar desarrollar y mantener aplicaciones orientadas al sector salud.

- Participar en el análisis de requerimientos normativos y técnicos aplicables a la salud en Colombia.

- Implementar soluciones cumpliendo estándares de calidad y seguridad de la información.

- Brindar soporte funcional y técnico a los módulos en producción.

- Documentar procesos y desarrollos realizados.

- Trabajar de forma colaborativa con los equipos funcionales y técnicos.

Requerimientos:

- Profesional en Ingeniería de Sistemas.

- Especialización en Ingeniería de Software o áreas afines.

- Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo de software para el sector salud en Colombia.

- Conocimiento de normativas como RIPS PILA Resolución 3374 historia clínica electrónica.

- Dominio de lenguajes de programación como Java PHP JavaScript y frameworks modernos.

- Manejo de bases de datos como SQL Server PostgreSQL MySQL.

- Experiencia trabajando bajo metodologías ágiles.

Conozca más detalles acá.

Auxiliar de preconfiguración - Medellín

Salario: $ 1.700.000.

Requisitos:

- Formación: Bachillerato completo hasta Tecnólogo

- Experiencia: 1 año como técnico en redes

- Habilidades y mindset: buscamos personas que:

Responsabilidades:

- Reacondicionar los equipos para ser reutilizados

- Realizar pruebas a los equipos CPE

- verificar el estado del hardware de los equipos

- Verificar el estado del software de los equipos

- Liberar CPE de los ISP

- Garantizar el perfecto estado del equipo para la instalación

- Levantar una bitácora con la información de los CPE Plus: Revisión de las antenas, switch y demás equipos que entren o estén en bodega.

Postúlese ahora mismo.

¿Cómo postularse a las vacantes de software y telecomunicaciones?

Todas estas oportunidades se encuentran disponibles en Magneto Empleos. Para aplicar, los candidatos deben:

1- Crear un perfil en la plataforma con datos personales, experiencia y formación académica.

2- Completar la hoja de vida digital, incluyendo certificaciones técnicas o cursos complementarios.

3- Usar el buscador para filtrar ofertas en el sector de software, telecomunicaciones e informática.

4- Aplicar directamente a las vacantes y activar alertas para recibir notificaciones de nuevas oportunidades.

