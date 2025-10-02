Llane se confesó sobre sus adicciones y los conflictos que lo llevaron a dejar Piso 21: “Siempre me sentí como mosco en leche”

Juan David Castaño, conocido artísticamente como Llane, fue uno de los integrantes más destacados de la agrupación Piso 21, fundada en 2007 junto a cuatro amigos: Pablo Mejía (Pablito), Juan David Huertas (El Profe), David Lorduy Hernández (Lourdy) y David Escobar (Dim). El estilo que desarrollaron les permitió pasar de ensayar en el piso 21 de un edificio en Medellín a ganar reconocimiento en la escena musical mundial. Entérese: “Estoy viviendo una nueva etapa en mi carrera”: Llane Sin embargo, algunos intereses individuales llevaron a que Llane abandonara al equipo en 2019 y que Lorduy hiciera lo mismo en enero de 2025. Desde entonces, Piso 21 ha continuado lanzando grandes éxitos como Déjala que vuelva, en colaboración con Manuel Turizo, una canción que supera los 2.000 millones de reproducciones en YouTube.

Juan David, quien creció en Sabaneta (Antioquia), decidió seguir su carrera en solitario, aunque reconoce que no ha sido fácil, pues implica empezar de nuevo. En entrevista con el actor Juan Pablo Raba, a través de su pódcast Los hombres sí lloran, Llane confesó que su salud mental se fue deteriorando a medida que sentía que no encajaba en Piso 21. También recordó la muerte de su padre, quien había prestado servicio en el Ejército y luego fundó un restaurante en los Llanos Orientales, el mismo lugar en donde lo asesinaron. “Entraron unos sicarios y le dieron tres tiros a mi papá. Yo tenía 12 años cuando lo mataron, pero ahora entiendo todo”, reveló.

¿Por qué Llane dejó Piso 21?

“Nosotros (Piso 21) llevábamos 12 años y yo siempre me sentí como un mosco en leche. Vengo de un entorno familiar en el que siempre me costó mucho encajar. En mi familia fui amoroso y querido, pero casi siempre pasaba un 31 de diciembre con la familia de mis amigos. Luego fui detectando que dentro de eso era muy conflictivo, como ‘peliadorcito’ y ‘fosforito’”, relató Llane a Raba. Y agregó: “Me acuerdo muy bien que Dim se llevaba a las que yo siempre quería... y yo decía: ‘¿Por qué este man siempre se lleva a las mujeres que más me gustan?’ Entendí después, en mi proceso, que yo tenía una carencia espiritual. Nunca tuve a Dios y era muy superficial. Luego decidí irme de Piso 21... pero a ellos los sigo quiero mucho y son muy especiales”.

"(...) En ese momento yo sentía que dependía de muchas cosas externas como el alcohol, las drogas y las mujeres. Había muchas en las que sentía una desconexión de mi ser. A lo largo de ese camino me he venido reconstruyendo y encontrando el equilibrio y la fuerza de antes".

La salida de Llane de Piso 21 marcó el inicio de sus verdaderas dificultades a nivel personal: “(...) En ese momento yo sentía que dependía de muchas cosas externas como el alcohol, las drogas y las mujeres. Había muchas en las que sentía una desconexión de mi ser. A lo largo de ese camino me he venido reconstruyendo y encontrando el equilibrio y la fuerza de antes”.

"Hoy en día yo me doy cuenta que el poder está cuando tú no necesitas nada para poder estar bien, y en esos momentos yo siento que dependía de muchas cosas externas: el alcohol, las drogas, las mujeres; ¿me entiendes? Como, muchos reconocimientos. Había muchas cosas que yo sentía que me desconectaban de mi ser"

