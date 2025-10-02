Llane se confesó sobre sus adicciones y los conflictos que lo llevaron a dejar Piso 21: “Siempre me sentí como mosco en leche”

Juan David Castaño, conocido artísticamente como Llane, fue uno de los integrantes más destacados de la agrupación Piso 21, fundada en 2007 junto a cuatro amigos: Pablo Mejía (Pablito), Juan David Huertas (El Profe), David Lorduy Hernández (Lourdy) y David Escobar (Dim). El estilo que desarrollaron les permitió pasar de ensayar en el piso 21 de un edificio en Medellín a ganar reconocimiento en la escena musical mundial.
Sin embargo, algunos intereses individuales llevaron a que Llane abandonara al equipo en 2019 y que Lorduy hiciera lo mismo en enero de 2025. Desde entonces, Piso 21 ha continuado lanzando grandes éxitos como Déjala que vuelva, en colaboración con Manuel Turizo, una canción que supera los 2.000 millones de reproducciones en YouTube.