Países Bajos y Alemania golearon y aseguraron sus cupos para el Mundial 2026

Países Bajos goleó 4-0 a Lituania y clasificó al Mundial 2026 al asegurar la primera posición del Grupo G de las eliminatorias europeas.

Tijjani Reijnders (16’), Cody Gakpo (58’, de penal), Xavi Simons (60’) y Donyell Malen (62’) participaron en la goleada con la que certificaron el boleto de la ‘Oranje’ al torneo a disputarse en Norteamérica.

Polonia, que necesitaba la derrota de Países Bajos y una goleada a Malta para quedar primera de grupo, venció 3-2 a Malta en el otro partido de la llave, y tratará de acceder al Mundial a través del repechaje europeo.