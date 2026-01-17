“Tiene exceso de peso”: Alfredo Arias reveló el estado físico de Luis Muriel mientras espera debutar con Junior

El regreso de Luis Fernando Muriel al Fútbol Profesional Colombiano (FPC) para vestir la camiseta del Junior de Barranquilla ha encontrado sus primeros condicionantes técnicos, luego de tener a la vuelta de la esquina el debut liguero del equipo.
A pesar de la presentación oficial realizada el 15 de enero durante la final de ida de la Superliga frente a Santa Fe, el cuerpo técnico ha confirmado que el estreno del delantero no será inmediato, debido a que su condición no es la óptima.
La operación, gestionada tras su salida del equipo Orlando City de la MLS de Estados Unidos y motivada por el vínculo afectivo del jugador con el equipo, enfrenta ahora un proceso de reacondicionamiento físico obligatorio.