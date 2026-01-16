Abierto de Australia, segundo Grand Slam que mejor premia a sus participantes, detrás del US Open

Con el despliegue de las banderas en Melbourne Park y el calor característico del verano oceánico, el Abierto de Australia 2026 levantó el telón. Ya pasaron las rondas de clasificación (qualy), los partidos de exhibición y este domingo 18 de enero arranca el cuadro principal, en el que aparecen como candidatos al título, en el cuadro masculino, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.
Los premios definidos por la organización convierten el torneo de Melbourne en una verdadera “bonanza” y ponen a temblar la hegemonía económica del US Open, líder en este aspecto. Tennis Australia oficializó una bolsa total de 64,2 millones de euros. Aunque el incremento global respecto a 2025 se fijó en un 10 %, la verdadera noticia está en la base de la pirámide.