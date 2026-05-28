El comentario de Alfredo Morelos que encendió la ilusión de Nacional por Wilmar Barrios

Todo ocurrió en una publicación de Wilmar Barrios, quien compartió imágenes celebrando el título de la Liga Rusa con el Zenit de San Petersburgo. Allí apareció el comentario de Morelos, jugador de Atlético Nacional, recordando la relación cercana entre ambos futbolistas tras su paso por la Selección Colombia.

Un comentario de Alfredo Morelos en redes sociales desató furor entre los hinchas de Atlético Nacional, luego de que el delantero invitara públicamente a Wilmar Barrios a vestir la camiseta del conjunto verdolaga. El mensaje, dejado en una publicación del volante colombiano, rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones.

“Mejor ni hablar mi causa. Siempre campeón, ya toca venir a Nacional para hacerla real. Tú sabes cómo es, felicidades mi bro”, escribió el delantero, generando una ola de interacciones, likes y respuestas por parte de los aficionados.

Aunque Barrios no respondió al mensaje, el comentario bastó para alimentar rumores y especulaciones sobre un posible regreso al fútbol colombiano, específicamente al club antioqueño. Sin embargo, por ahora no existe ninguna señal concreta de una negociación.

El mediocampista continúa siendo una pieza importante en el Zenit, club con el que tiene contrato hasta mediados de 2027. Su valor de mercado, cercano a los 6 millones de euros según Transfermarkt, hace que cualquier operación hacia el Fútbol Profesional Colombiano sea compleja desde lo económico.

Barrios, además, ha vivido una etapa de altibajos recientes en la Selección Colombia. Aunque fue incluido en la prelista de 55 jugadores rumbo al Mundial 2026, finalmente no entró en la convocatoria definitiva de 26 futbolistas de Néstor Lorenzo, lo que generó sorpresa entre parte de la prensa y la afición.

Pese a ello, su rendimiento en Rusia se mantiene constante, siendo uno de los jugadores más importantes de su equipo y consolidándose como uno de los colombianos más regulares en el exterior en los últimos años.

En Colombia, Wilmar Barrios solo ha vestido la camiseta del Deportes Tolima, club desde el cual dio el salto al fútbol internacional, pasando posteriormente por Boca Juniors y finalmente al Zenit, donde ha construido gran parte de su carrera.