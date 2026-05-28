El comentario de Alfredo Morelos que encendió la ilusión de Nacional por Wilmar Barrios

Un comentario de Alfredo Morelos en redes sociales desató furor entre los hinchas de Atlético Nacional, luego de que el delantero invitara públicamente a Wilmar Barrios a vestir la camiseta del conjunto verdolaga. El mensaje, dejado en una publicación del volante colombiano, rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones.
Todo ocurrió en una publicación de Wilmar Barrios, quien compartió imágenes celebrando el título de la Liga Rusa con el Zenit de San Petersburgo. Allí apareció el comentario de Morelos, jugador de Atlético Nacional, recordando la relación cercana entre ambos futbolistas tras su paso por la Selección Colombia.