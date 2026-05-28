El Túnel del Toyo se aceleró: obras civiles van en 80% y estarían listas en noviembre

El Túnel del Toyo avanza a toda marcha y podría estar listo antes de tiempo. Según informó la Gobernación de Antioquia, si no ocurre ningún imprevisto, las obras civiles del tramo que dejó inconcluso el Gobierno nacional y asumió la región con recursos propios se estarían completando en noviembre de este año, es decir, en poco más de cinco meses. Con corte a marzo de este año, el porcentaje de ese segundo tramo ya se acercaba al 80%, precisó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. “La obra física, de construcción de viaductos y túneles se acaba en noviembre, a más tardar en diciembre de este año”, precisó el mandatario seccional en diálogo con EL COLOMBIANO. En contexto: Polémica por gira de la Presidencia para socializar “logros” en Urabá pese a incumplimientos en El Toyo y acueducto

El millonario rescate financiero del Túnel del Toyo por Antioquia y Medellín

Rendón añadió que el esfuerzo presupuestal que ha implicado esas obras pendientes ya se acerca a los $850.000 millones, más de $500.000 millones puestos por el Departamento y más de $300.000 millones puestos por el Distrito de Medellín.

Túnel del Toyo: obra clave en vías 4g. Infografía: El Colombiano

El nuevo parte de obra aparece en un nuevo momento álgido para la megaobra, luego de que la Gobernación y el Gobierno Nacional volvieran a tener un enfrentamiento por la instalación de los equipos electromecánicos, una tarea clave para que la vía pueda entrar en operación cuanto antes. Mientras el Invías volvió a señalar no estar dispuesto a iniciar con esa instalación, asegurando que no estarían dadas las condiciones para esos trabajos, la Gobernación señaló a ese instituto de estar saboteando el avance de la obra y se mantuvo en que desde febrero pasado ya están dadas las condiciones para que esas labores inicien.

“Son ganas de joder, de fastidiarnos hasta el último minuto, porque nosotros rescatamos esa obra, la recibimos en menos de la mitad de avance, le metimos $850.000 millones, la llevamos casi en un 80% y la vamos a terminar”, apuntó Rendón. El pulso por la instalación de los equipos electromecánicos se conoció en febrero de este año, poco después de que se completaran las obras civiles del primer tramo de la megaobra, a cargo de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Lea también: Justo en el final de su gobierno, Petro destraba obras clave en Antioquia Buscando que la vía entre en operación lo más rápido posible, el proyecto comenzó a consultar con el Invías las fechas que tenía previstas para instalar los aparatos necesarios para la entrada en funcionamiento de la vía, pero se topó con que el instituto no tenía en sus planes hacerlo en el corto plazo. La propia entidad del Gobierno Nacional señaló en aquel entonces que, hasta que las obras civiles de los dos tramos fueran entregadas, no iniciaría con esa instalación. “A la fecha no existe un cronograma definitivo aprobado para la entrega total de las obras civiles en los tramos 1 y 2. Esta indefinición impide programar las fases de instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos electromecánicos, conforme a lo estipulado en el contrato”, dijo el ente en un comunicado.

El Invías luego aseguró que la razón para no instalar los equipos, que desde hace casi dos años ya están almacenados en bodegas, era la presencia de supuestas filtraciones de agua. “El estado actual de los túneles de evacuación y galerías de conexión presenta filtraciones y deficiencias en impermeabilización, contraviniendo el diseño inicial y el Manual de Túneles Carreteros para Colombia”, aseguró la entidad. En medio de esos señalamientos, la interventoría a cargo de la obra desmintió al Invías. “(El túnel principal está) completamente terminado, 12,5 kilómetros, listo para hacer todas las instalaciones de los equipos electromecánicos y la señalización”, dijo el interventor del proyecto, Óscar Adrián Moreno. “En el túnel principal no hay ningún goteo”, añadió. Siga leyendo: “No hay ningún goteo”: interventoría del Túnel del Toyo desmiente señalamientos del Invías Transcurridos tres meses de esas fricciones, la Gobernación señaló no entender por qué el Invías sigue enfrascado en darle largas a esos trabajos. El secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, hizo público el extracto de un acta de una reunión realizada el pasado 25 de marzo de 2026, en la que el subdirector de Modernización de Carreteras del Invías, Nelson Jiménez, avalaba iniciar con la instalación de los equipos electromecánicos desde abril de este año. No obstante, el Invías publicó un nuevo pronunciamiento en el que insistió en no tener garantías para iniciar con los trabajos. “Como ya se ha reiterado en diferentes oportunidades y de acuerdo con los informes técnicos y las actas de seguimiento del proyecto, la instalación de estos sistemas requiere previamente la habilitación de frentes de obra y la culminación de actividades civiles complementarias, indispensables para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y operación”, volvió a señalar el Invías este 27 de mayo.

Por su parte, Rendón se mantuvo en que lo señalado por el Invías se trataría de una excusa y expresó sus reparos ante las largas que tendría la entrada en operación de la vía por la actitud de la Nación con el único componente con el que quedó a cargo. “Ellos tienen los equipos electromecánicos hace mucho tiempo, hace cerca de dos años los tienen engavetados. No es cierto que no se tengan las condiciones para ponerlos. El mismo interventor de la obra ha dicho sí”, añadió.

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