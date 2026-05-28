¡Sorpresota! Esperanza Gómez reveló primera foto de su difunto esposo; véala acá

En medio de una conversación íntima en el programa El Klub de La Kalle, la actriz Esperanza Gómez compartió un testimonio lleno de emoción al recordar a su esposo Ernesto, fallecido tras una batalla contra el cáncer. Y por primera vez, reveló una fotografía de él.

A mediados de mayo de este año, Esperanza Gómez habló públicamente sobre dos pérdidas personales que marcaron su vida reciente. Entre ellas, la muerte de su esposo, Ernesto, ocurrida el 30 de octubre de 2025, luego de enfrentar una dura enfermedad oncológica.

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La revelación se dio en una entrevista en la cadena radial La Kalle, donde la actriz decidió abrir un espacio más personal para recordar a quien fue su compañero durante varios años, manteniendo siempre su identidad lejos de la exposición pública.