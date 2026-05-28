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¡Sorpresota! Esperanza Gómez reveló primera foto de su difunto esposo; véala acá

Tras el fallecimiento de su esposo Ernesto, ocurrido a finales de octubre de 2025 tras una dura batalla contra el cáncer, la actriz Esperanza Gómez volvió a recordarlo en una entrevista íntima y mostró una fotografía inédita de él.

  • Esperanza Gómez muestra por primera vez la foto de su esposo fallecido. Foto: captura de video / redes sociales
    Esperanza Gómez muestra por primera vez la foto de su esposo fallecido. Foto: captura de video / redes sociales
  • Esperanza Gómez compartió por primera vez una fotografía junto a su esposo Ernesto. Foto: Captura de video El Klub de La Kalle
    Esperanza Gómez compartió por primera vez una fotografía junto a su esposo Ernesto. Foto: Captura de video El Klub de La Kalle
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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En medio de una conversación íntima en el programa El Klub de La Kalle, la actriz Esperanza Gómez compartió un testimonio lleno de emoción al recordar a su esposo Ernesto, fallecido tras una batalla contra el cáncer. Y por primera vez, reveló una fotografía de él.

A mediados de mayo de este año, Esperanza Gómez habló públicamente sobre dos pérdidas personales que marcaron su vida reciente. Entre ellas, la muerte de su esposo, Ernesto, ocurrida el 30 de octubre de 2025, luego de enfrentar una dura enfermedad oncológica.

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La revelación se dio en una entrevista en la cadena radial La Kalle, donde la actriz decidió abrir un espacio más personal para recordar a quien fue su compañero durante varios años, manteniendo siempre su identidad lejos de la exposición pública.

Esperanza Gómez compartió por primera vez una fotografía junto a su esposo Ernesto. Foto: Captura de video <i>El Klub</i> de La Kalle
Esperanza Gómez compartió por primera vez una fotografía junto a su esposo Ernesto. Foto: Captura de video El Klub de La Kalle

En medio de la conversación, Gómez describió a Ernesto como un hombre “normalito”, alejado del mundo del espectáculo, pero al mismo tiempo con una personalidad firme, rasgo que, según dijo, siempre le llamó la atención, recalcando que fue un hombre muy “seguro de sí mismo”.

“Mi marido era un hombre normal (...) no era porque yo le proyectara seguridad, mi marido tenía una seguridad... De hecho, era una de las cosas que yo más admiraba, porque era un hombre supremamente inteligente. Y aparte de eso era muy seguro.” afirmó durante la entrevista.

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“Él en ocasiones cuando estábamos interactuando porque a él le gustaba hacer tríos y eso, y salían esos manes con las bíceps, con las chocolatinas así marcaditas (...) y mi marido medio panzón. Y mi marido salía, o sea, él se sentía King Kong”, agregó.

La imagen, difundida durante la conversación radial, se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. Con ese gesto, Esperanza Gómez cerró un ciclo de reserva alrededor de su vida privada en torno a su difunto esposo Ernesto, mientras continúa procesando las pérdidas que, según ha contado en distintas intervenciones, han marcado profundamente su vida en los últimos meses.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era el esposo de Esperanza Gómez?
Ernesto fue la pareja sentimental de Esperanza Gómez durante varios años. La actriz mantuvo su identidad alejada de la vida pública hasta después de su fallecimiento.
¿De qué murió el esposo de Esperanza Gómez?
Según contó la actriz, Ernesto falleció el 30 de octubre de 2025 luego de enfrentar una enfermedad oncológica.
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