Luis Amaranto Perea es el nuevo director técnico del Independiente Medellín

El Deportivo Independiente Medellín hizo oficial el nombramiento de Luis Amaranto Perea como el nuevo timonel del plantel profesional. El exfutbolista antioqueño, surgido de las entrañas de la institución, regresará a su casa con un contrato inicialmente pactado por los próximos dos años. Sin embargo, su vinculación contractual se hará efectiva una vez cumpla y honre sus compromisos actuales con la Selección Colombia de Mayores en el Mundial de Norteamérica 2026.
Desde las directivas del “Equipo del Pueblo S.A.” se extendió un agradecimiento especial a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por la apertura y disposición para facilitar las negociaciones, entendiendo este paso como un notable progreso en la carrera profesional del estratega de 47 años.