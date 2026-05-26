Luis Amaranto Perea es el nuevo director técnico del Independiente Medellín

El Deportivo Independiente Medellín hizo oficial el nombramiento de Luis Amaranto Perea como el nuevo timonel del plantel profesional. El exfutbolista antioqueño, surgido de las entrañas de la institución, regresará a su casa con un contrato inicialmente pactado por los próximos dos años. Sin embargo, su vinculación contractual se hará efectiva una vez cumpla y honre sus compromisos actuales con la Selección Colombia de Mayores en el Mundial de Norteamérica 2026. Desde las directivas del “Equipo del Pueblo S.A.” se extendió un agradecimiento especial a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por la apertura y disposición para facilitar las negociaciones, entendiendo este paso como un notable progreso en la carrera profesional del estratega de 47 años.

¿Qué representa Amaranto para el DIM?

El regreso de un ídolo de la casa Hablar de Perea es remitirse a la historia dorada del DIM. Como jugador, el nacido en Turbo (Antioquia) fue una de las piezas fundamentales y gran figura del recordado título del Torneo Finalización 2002, el cual rompió una dolorosa sequía de 45 años sin campeonatos para la afición poderosa. Su venta posterior a Boca Juniors de Argentina y su consagración en Europa con el Atlético de Madrid —donde se convirtió en uno de los extranjeros con más partidos en la historia del club colchonero— ratifican la jerarquía que ahora buscará inyectar desde el banquillo técnico. Amaranto no solo aportará su bagaje como defensor de élite internacional, sino también una sólida preparación académica que incluye la Licencia UEFA Pro y diversas especializaciones de alto rendimiento en la escuela MBP. En su historial como técnico en el rentado local, ya sabe lo que es levantar títulos, habiendo sido campeón de Liga (2019-II) y Superliga (2020) ejerciendo como asistente en el Junior de Barranquilla, además de haber alcanzado el subcampeonato de la Copa América 2024 con la Selección Colombia.

¿Quiénes integrarán su cuerpo técnico?