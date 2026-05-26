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El robo al Museo del Louvre en París tendrá película y serie documental

El millonario robo de joyas de la Corona ocurrido en el Museo del Louvre en 2025 llegará al cine y a una serie documental, inspirados en la investigación periodística que reveló cómo el crimen organizado logró vulnerar uno de los museos más famosos del mundo.

  • El robo de joyas en el Museo del Louvre provocó una crisis interna en la institución cultural francesa. FOTO: AFP.
    El robo de joyas en el Museo del Louvre provocó una crisis interna en la institución cultural francesa. FOTO: AFP.
Agencia AFP
hace 3 horas
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El robo en el museo del Louvre en París, en octubre de 2025, será objeto de una película y de una serie documental basada en un libro escrito por tres periodistas, informó el martes la editorial Flammarion.

Los derechos de adaptación de “Main basse sur le Louvre” fueron cedidos por Flammarion a la productora Iconoclast para el largometraje, que estará dirigido por Romain Gavras, y a un productor británico para la serie documental.

Entérese: Robo en el Louvre en París: ladrones se llevan joyas de “valor inestimable” en solo siete minutos

De momento, no se comunicó ni el título ni la fecha del estreno ni qué reparto tendrá la película de Gavras, director de filmes como “Notre jour viendra” (“Nuestro día llegará”, 2010) y “Athena” (2022), entre otras películas.

La película sobre el asalto al Louvre será dirigida por Romain Gavras. FOTO: Getty.
La película sobre el asalto al Louvre será dirigida por Romain Gavras. FOTO: Getty.

En su libro, los periodistas Jean Michel Décugis (diario Le Parisien), Jérémie Pham Lê (Le Monde) y Nicolas Torrent (revista Paris Match) relatan cómo unos “ladrones de domingo” lograron entrar el 19 de octubre en la galería de Apolo para robar joyas de la Corona por un botín estimado en 88 millones de euros (unos 102 millones de dólares).

Conozca: Presidenta del museo del Louvre, en París, renunció tras meses de críticas por millonario robo de joyas

El robo provocó una gran sorpresa y desencadenó una crisis dentro del museo del Louvre, que llevó al reemplazo de su presidenta, Laurence des Cars.

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Tras siete meses de investigación y la detención de los principales sospechosos, la búsqueda de las joyas se convirtió en un enigma complejo que desconcierta a los investigadores.

Según los autores, este caso demuestra que el robo de obras de arte se convirtió en un negocio más dentro del crimen organizado y que fue “desacralizado”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se estrena la película sobre el robo al Museo del Louvre?
La productora Iconoclast y el director Romain Gavras aún no han confirmado la fecha de estreno, el reparto ni el título oficial del largometraje, ya que el proyecto se encuentra en su fase inicial de preproducción
¿Qué se robaron del Museo del Louvre en octubre de 2025?
Los delincuentes asaltaron la Galería de Apolo y robaron un lote de joyas de la Corona francesa, logrando un botín histórico valorado en 88 millones de euros (cerca de 102 millones de dólares)
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