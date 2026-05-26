Ecopetrol lanza oferta en Brasil para tomar control de Brava Energía

Ecopetrol anunció el lanzamiento de una Oferta Pública Voluntaria de Adquisición (OPAV) en Brasil para comprar hasta el 25% de las acciones ordinarias de Brava Energia, en una operación con la que busca consolidar una participación controlante del 51% en la empresa energética brasileña.

La operación fue realizada por la filial Ecopetrol Investimentos Do Brasil LTDA, tras recibir autorización del mercado de valores brasileño B3. La oferta contempla la adquisición de 116,1 millones de acciones ordinarias de Brava Energía a un precio de 23 reales brasileños por acción.

Según informó Ecopetrol, el precio ofrecido representa una prima cercana al 20,9% frente al Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) observado por las acciones de Brava durante los 90 días previos al anuncio.

La OPAV forma parte de la transacción anunciada el pasado 23 de abril de 2026, cuando la petrolera colombiana reveló la firma de un Acuerdo de Compraventa de Acciones para fortalecer su presencia en Brasil.

Con esta nueva oferta y una vez se cumplan las condiciones regulatorias y precedentes establecidas, Ecopetrol podría alcanzar una participación accionaria con derecho a voto del 51% en Brava Energía, consolidando así el control de la compañía.