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“Perdí todo, es como una droga”: Jonathan Gómez, exjugador de Santa Fe, habla sobre su adicción a las apuestas

El volante argentino de 36 años, recordado por su paso en el fútbol colombiano, atraviesa el partido más difícil de su vida tras enfrentar una adicción silenciosa que lo ha dejado sin club, sin patrimonio y con la vida en riesgo.

  • Lo que para Jonathan Gómez comenzó como una distracción digital en 2020 se transformó en una espiral de extorsiones, amenazas y una deuda de 50.000 dólares. FOTO: Getty y captura video MargaTV.
    Lo que para Jonathan Gómez comenzó como una distracción digital en 2020 se transformó en una espiral de extorsiones, amenazas y una deuda de 50.000 dólares. FOTO: Getty y captura video MargaTV.
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

20 de agosto de 2026
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La mala racha no avisa cuando llega, pero deja huellas devastadoras a su paso. Para el futbolista argentino Jonathan Gómez, de 36 años, la caída libre comenzó en 2020 frente a las pantallas de los juegos en línea. El rastro de las apuestas está arruinando su vida.

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Aquella afición derivó en un infierno de ludopatía que le costó sus ahorros, su carrera y la tranquilidad de su entorno más cercano. En una desgarradora entrevista concedida al canal de YouTube MargaTV, el exjugador de Independiente Santa Fe rompió el silencio para revelar la magnitud del drama que atraviesa.

Amenazas, extorsiones y una deuda acumulada de 50.000 dólares marcan hoy la cotidianidad del deportista, quien sintetizó su presente sin rodeos: “Perdí todo. Yo hoy perdí todo”, expresó Gómez. Un camino guiado por la ludopatía, la adicción a los juegos de apostar.

Y es que, a diferencia de otras adicciones, el juego compite en las penumbras, sin que nadie sepa, debido a la pena que, al no ganar, esto puede generar. Para el volante argentino, calificar la ludopatía como un vicio menor es un error fatal.

“Esto es una droga. Quiero que lo tenga en claro la gente; es como una droga. Es más silencioso. Puedes jugar todo el tiempo y la gente no se da cuenta. Mi carrera está en pausa por todo esto. A mí la imagen me la destrozaron. Me golpearon mucho. Yo tuve que hacer cosas por temor y hoy estoy perdiendo muchísimas cosas”, advirtió Gómez al reflexionar sobre la presión psicológica y los peligros externos vividos: “Es brava la ludopatía, te lleva la cabeza a cualquier lado”.

Un daño invisible y amenazante: la búsqueda de la redención

El volante creativo dejó un grato recuerdo en el fútbol colombiano, especialmente en Independiente Santa Fe —donde militó entre 2016 y 2017 y conquistó una Liga, una Superliga y la Copa Suruga Bank 2016—, tras registrar un paso previo por Deportivo Pasto en 2015.

Sin embargo, los logros en la cancha distan de su realidad actual. Hoy, el centrocampista se encuentra sin equipo y con la duda latente de si logrará vestirse de corto nuevamente.

“Yo estoy en un proceso con mi familia, la cual está casi destrozada. Tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta. No sé si el día de mañana la gente va a confiar en mí y va a querer que yo trabaje por todo esto. Son muchas cosas que perdí”.

Actualmente, el futbolista adelanta un tratamiento profesional para superar la adicción. Entre lágrimas, reafirmó su compromiso de salir adelante y recuperar la tranquilidad de sus allegados.

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“Lo voy a revertir, como sea. Estoy en camino y lo quiero hacer. Cambiaría todo. La plata, el momento, todo, para tener paz, para que mis hijos me vean feliz, porque hace mucho tiempo que no me ven feliz, y para toda la gente que estuvo al lado mío y a la que le hice daño, que no sufran como sufrieron. Todo lo que tengo. Todo, absolutamente todo”, concluyó.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y cómo comenzó la adicción de Jonathan Gómez a las apuestas?
Su adicción inició en 2020 durante la pandemia, tras regresar de jugar en Brasil, cuando comenzó a apostar en plataformas virtuales de casino y apuestas clandestinas motivado por un compañero de equipo.
¿A cuánto asciende exactamente la deuda acumulada por Jonathan Gómez?
La deuda reconocida por el futbolista es de 50.000 dólares contraída con operadores de una plataforma de apuestas ilegales, aunque en el marco judicial se menciona la firma de pagarés de mayor valor.
¿Qué estatus legal tiene la denuncia presentada por Gómez sobre extorsiones y amenazas?
La denuncia judicial fue desestimada por el fiscal Aquiles Balbis al considerar que no existían elementos suficientes de extorsión, derivando las actuaciones para investigar un posible falso testimonio por parte del jugador.
¿Cuál es la situación deportiva actual del jugador tras revelar su problema de ludopatía?
Jonathan Gómez no se encuentra compitiendo activamente en ningún club, ya que su carrera deportiva se encuentra en pausa y él mismo reconoció tener dudas sobre si algún equipo volverá a confiar en él.
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