Legión colombiana liderada por Jorge Carrascal y Jhon Arias se toma los cuartos de final de la Copa Libertadores

Dos gigantes brasileños aseguraron su presencia en los cuartos de final de la Copa Libertadores: Flamengo, vigente campeón, que cuenta en sus filas con el cartagenero Jorge Carrascal, y Palmeiras, en el que sobresale el mediocampista chocoano Jhon Arias. Ambos elencos van por caminos distintos y solo se encontrarían en una hipotética final.

También se instaló en esta instancia el Fluminense del volante colombiano Kevin Serna, que buscará el cupo a semifinales ante el Platense de Argentina, la grata revelación del torneo. El conjunto ‘Calamar’ ha firmado una gesta memorable: según datos de la cuenta de X Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF), en 2018 militaba en la tercera división, volvió a Primera en 2021 tras 22 años de ausencia, fue finalista de la Liga Argentina en 2023 y se consagró campeón del Torneo Apertura 2025 (su primer título oficial en 120 años de historia). Ahora, en su debut absoluto en Libertadores, dejó en el camino a Corinthians y Coquimbo Unido.

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Otro elenco con aporte ‘cafetero’ que avanzó fue Estudiantes de La Plata, que tiene en sus filas al delantero vallecaucano Edwuin Cetré, exjugador del Independiente Medellín. Casualmente, Flamengo y Estudiantes compartieron grupo con el ‘Poderoso’ en la fase previa, lo que demuestra la exigencia de esa zona.

Palmeiras se medirá en cuartos a Liga de Quito, que este jueves venció por penales (5-4) a Mirassol brasileño tras el empate 0-0 en los 90 minutos. Estudiantes quedaba pendiente del desenlace entre Rosario Central y Corinthians. Por su parte, Flamengo deberá esperar hasta el martes 25 de agosto, cuando Independiente del Valle defina en casa su llave ante Deportes Tolima, a la cual llega con ventaja 1-0.