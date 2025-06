La decisión de Juan Fernando Quintero tras la llegada del nuevo técnico al América

Juan Fernando Quintero no escapa de la polémica. En el convulsionado presente del América de Cali, su nombre, antes sinónimo de ilusión y jerarquía, se ha convertido en el epicentro de una tormenta de incertidumbre, rumores y desconfianza. El mediocampista antioqueño, referente del plantel y emblema de la actual generación ‘Escarlata’, atraviesa un momento turbio en medio del fracaso reciente en la Liga Betplay y el terremoto que supuso la salida del técnico Jorge ‘Polilla’ Da Silva.

La gota que rebosó el vaso fue una supuesta señal digital: en redes sociales se encendió la alarma por una “ruptura silenciosa” entre el jugador y el club. Internautas observaron que Quintero habría eliminado algunas publicaciones con la camiseta de América en su cuenta de Instagram y, según algunos, dejó de seguir al equipo, algo que muchos interpretaron como el inicio del adiós. Aunque otros usuarios señalaron que el volante nunca siguió al club en sus redes, la polémica creció como bola de nieve.

A esto se suma su ausencia en el último partido de cuadrangulares. Oficialmente, fue para darle descanso tras una lesión. Sin embargo, analistas apuntan a un posible desencuentro con la dirigencia, precisamente por asuntos económicos. Quintero no desmintió ni confirmó nada, pero sí publicó un mensaje críptico que no ayudó a calmar los ánimos.

Lo cierto es que, más allá del ruido, JuanFer tiene contrato vigente con América hasta 2027. Un acuerdo firmado en medio de maniobras financieras importantes, donde se involucraron patrocinadores y socios estratégicos para concretar uno de los fichajes más sonados del fútbol colombiano en los últimos años. No obstante, su salida no está descartada si llega una oferta atractiva del exterior... algo que, hasta ahora, no ha sucedido.